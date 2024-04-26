Порядок предоставления соцпомощи изменят: как это будет работать по-новому

Минсоцполитики предлагает изменили порядок предоставления социальных услуг в Украине. Следовательно, в министерстве стремятся ввести Социальный вебпортал электронных услуг как подсистему Единой информационной системы социальной сферы.

Упрощение системы предоставления поддержки

В Минсоцполитики хотят упростить процесс предоставления соцподдержки благодаря цифровой трансформации, а именно предоставить дистанционный доступ для представления разного рода обращений украинцев. Это обеспечит более быстрое рассмотрение заявлений и оперативность в принятии решений о предоставлении соцподдержки.

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Еще одним из важных способов организации предоставления социальных услуг станет кейс-менеджмент. В таком случае социальный работник, он же кейс-менеджер, будет оценивать потребности лиц или семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. И, соответственно, будет планировать, организовывать и координировать процесс предоставления социальных услуг.

Как это будет работать по-новому

Согласно проекту, в случае обращения лица через электронный кабинет на Соцпортале Минсоцполитики человеку предоставляется информация о социальных услугах, которыми он может воспользоваться, условия и порядок их предоставления. Соответственно:

По результатам оценки потребностей в социальных услугах специалист по социальной работе составляет акт оценки потребностей и подает его для принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении социальных услуг.

и подает его для принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении социальных услуг. Специалист по социальной работе оказывает помощь в оформлении заявления о предоставлении социальных услуг и пакета документов.

Заявление может быть сформировано с использованием электронного сенсорного устройства с возможностью подписания лицом такого заявления цифровой собственноручной подписью, созданной на экране электронного сенсорного устройства.