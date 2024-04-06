В Украине могут повысить тарифы на свет из-за атак России на энергетику
Источник:Bloomberg
Сейчас Кабмин не исключает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения. Причиной являются российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
Пока невозможно установить последствия атак России, а также убытки: масштабы могут достичь миллиардов долларов. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью.
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Сейчас правительство изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.
Сегодня ситуация еще сложнее по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков,
– объяснил министр.
Стоит отметить, что в июне прошлого года после зимних атак в Украине повысили цену на электроэнергию почти вдвое.
Разрушения были значительны – и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться,
– подчеркнул Галущенко.
По словам министра энергетики, в зависимости от ситуации украинцев в июле – августе могут просить максимально экономить электроэнергию.
В то же время Галущенко подчеркнул, что даже в случае огромного ущерба Украина будет иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% потребностей и россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов.
Россияне наносят удары по энергосистеме: коротко
- Во время атаки ночью 2 апреля под прицелом врага оказалась энергетическая инфраструктура Днепропетровщины и Кировоградщины. К сожалению, в Кировоградской области было попадание в объект энергетической инфраструктуры.
- Сложной остается ситуация в Харькове, ведь там в результате российских ударов уничтожена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. Мэр Игорь Терехов рассказал, что для того, чтобы восстановить и отстроить то, что оккупанты уничтожили, нужно уже более 10 миллиардов долларов.
- Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что осенью придется покупать электроэнергию за рубежом. Враг ведь беспощадно бьет по энергетике. К тому же сейчас россияне четко бьют по генерации, а не рассеяно, как это было в прошлом году (тогда были удары по трансформаторам и магистралям).