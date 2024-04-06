В Украине могут повысить тарифы на свет из-за атак России на энергетику

Сейчас Кабмин не исключает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения. Причиной являются российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Пока невозможно установить последствия атак России, а также убытки: масштабы могут достичь миллиардов долларов. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью.

Читайте также В 5 областях вернули отключение света: однако есть важный нюанс

Сейчас правительство изучает различные варианты финансирования ремонта поврежденных энергообъектов.

Сегодня ситуация еще сложнее по сравнению с прошлым годом, поскольку мы потеряли много гидроэлектроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков,

– объяснил министр.

Стоит отметить, что в июне прошлого года после зимних атак в Украине повысили цену на электроэнергию почти вдвое.

Разрушения были значительны – и в электроэнергетике, и в электропередаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабы ущерба, поскольку многие объекты все еще в руинах, и мы не можем до них добраться,

– подчеркнул Галущенко.

В последние недели Россия уничтожила 80% украинских ТЭЦ . Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

По словам министра энергетики, в зависимости от ситуации украинцев в июле – августе могут просить максимально экономить электроэнергию.

В то же время Галущенко подчеркнул, что даже в случае огромного ущерба Украина будет иметь базовую генерацию, которая покрывает от 30% до 50% потребностей и россияне не могут вызвать повторение отключений 2022 и 2023 годов.

Россияне наносят удары по энергосистеме: коротко