Согласились, что это неконструктивно: в Украине не будет НДС для ФОПов

Международный валютный фонд требовал, чтобы Украина ввела налог на добавленную стоимость для физических лиц - предпринимателей. Но в конце концов согласился отменить это требование.

Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. К слову, в мае в Украину должна посетить миссия МВФ.

Читайте также Общая система для ФЛП: почему "упрощенка" уже не так выгодна, как кажется

Почему в Украине не будут вводить НДС для ФЛП?

По словам главы правительства, Фонд пошел навстречу Украине.

МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП – как для общества, так и для парламента. Во время Весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ,

– написала Свириденко.

Она добавила, что во время весенних сборов в Вашингтоне представители Украины проводили многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.

"Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год", – заверила чиновница.

Интересно! Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал, что Свириденко отстояла позицию Украины во время переговоров с МВФ. Таким образом, одно из самых болезненных требований фонда снято с текущей повестки дня. Лукашук подчеркнул: этот шаг важен как сигнал, что давление МВФ – не приговор. С ним можно и нужно работать. Ведь малый бизнес и так держится в условиях, где каждый месяц – выживания. В марте чиновник подчеркивал: "Минфин снова идет за деньгами к дисциплинированным налогоплательщикам, вместо того, чтобы разобраться с теми, кто не платит ничего".

Как и когда ФОПы должны были платить НДС?