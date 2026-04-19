Согласились, что это неконструктивно: в Украине не будет НДС для ФОПов
- Международный валютный фонд требовал ввести НДС для ФЛП, но отменил это требование после консультаций с Украиной.
- Во время весеннего собрания в Вашингтоне было достигнуто понимание относительно чувствительности вопроса налогообложения НДС для ФЛП.
Международный валютный фонд требовал, чтобы Украина ввела налог на добавленную стоимость для физических лиц - предпринимателей. Но в конце концов согласился отменить это требование.
Об этом написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко. К слову, в мае в Украину должна посетить миссия МВФ.
Почему в Украине не будут вводить НДС для ФЛП?
По словам главы правительства, Фонд пошел навстречу Украине.
МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП – как для общества, так и для парламента. Во время Весенних сборов мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея, как и говорил об этом президент Зеленский неоднократно представителям МВФ,
– написала Свириденко.
Она добавила, что во время весенних сборов в Вашингтоне представители Украины проводили многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.
"Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год", – заверила чиновница.
Интересно! Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук написал, что Свириденко отстояла позицию Украины во время переговоров с МВФ. Таким образом, одно из самых болезненных требований фонда снято с текущей повестки дня. Лукашук подчеркнул: этот шаг важен как сигнал, что давление МВФ – не приговор. С ним можно и нужно работать. Ведь малый бизнес и так держится в условиях, где каждый месяц – выживания. В марте чиновник подчеркивал: "Минфин снова идет за деньгами к дисциплинированным налогоплательщикам, вместо того, чтобы разобраться с теми, кто не платит ничего".
Как и когда ФОПы должны были платить НДС?
19 марта в Минфине опубликовали законопроект об увеличении налогов в Украине. Речь шла об НДС для ФЛП с 1 января 2027 года.
НДС должны были платить бизнесы, которые имеют годовой доход более 4 миллионов гривен. Эти физические лица-предприниматели и юридические лица, которые сейчас платят единый налог (упрощенку), были обязаны перейти на НДС.
Аналитик ОО "Центр развития городов" Юрий Щедрин сказал 24 Каналу, что новый налог может задеть как предпринимателей, так и обычных покупателей. А больше всего это могло ударить по тем, кто работает в сфере услуг и торговли.