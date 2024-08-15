Теперь только с акцизными марками: в Украине ограничат продажу товаров с содержанием никотина

С 1 сентября 2024 года в Украине вступают в силу новые ограничения на продажу никотиносодержащих продуктов. Определенные товары, согласно новым правилам, должны быть маркированы акцизными марками.

Ограничения никотиносодержащих товаров

Под нововведения попадают все товары, содержащие никотин для орального применения.

Читайте также По 3100 гривен к пенсии: кому начислят соцвыплаты ко Дню Независимости

До 1 июля 2024 года производители и импортеры должны были подать заявки на получение акцизных марок для маркировки своей продукции, чтобы соответствовать новым правилам, вступающим в силу с 1 сентября.

Обратите внимание! После этой даты продажа, хранение, транспортировка и ввоз таких продуктов без акцизных марок будет запрещена.

Это нововведение значительно меняет условия для всех участников рынка никотиносодержащих продуктов в Украине, включая производителей, импортеров и продавцов.

Главная цель – усиление контроля над оборотом таких продуктов, что обеспечит лучший надзор за соблюдением законодательства и повысит уровень ответственности участников рынка.

Напомним! С 11 июля в Украине запретили продажу ароматизированных сигарет, табака для самокруток, электронных сигарет и жидкостей к ним. Запрету также подлежат сигаретные упаковки без надлежащей маркировки.