Отключения света тоже могут иметь влияние: что будет с валютой с 19 по 23 января

За последние пять дней официальная гривна потеряла в цене 31 копейку. Или же 0,7% от ее первоначального значения в начале прошлой недели.

Что происходило с валютой с 12 по 16 января?

Минимальное значение фиксировали в начале недели - 43,0757 гривны за доллар 12 января, рассказала для 24 Канала эксперт Анна Золотько.

В то же время максимум пришелся на конец недели – 43,3927 гривны за доллар 16 января. Официальные котировки НБУ по дням выглядели так:

12 января - 43,0757 гривны за доллар;

13 января - 43,2552 гривны за доллар;

14 января - гривны за доллар;

15 января - 43,1236 гривны за доллар;

16 января - 43,3927 гривны за доллар.

Межбанковский рынок в те же дни показал умеренную, но последовательную тенденцию к ослаблению гривны.

Например, понедельник продемонстрировал рост на 13 копеек – с открытия на уровне 43,15 гривны за доллар. Во вторник – активность несколько снизилась: сессия начиналась с 43,27 гривны за доллар и завершилась на уровне 43,21 гривны за доллар. Диапазон дня составил около 16 копеек, что свидетельствовало о временном уравновешивании спроса и предложения. Среда была более напряженной: рынок стартовал с 43,12 гривны за доллар и к вечеру поднялся до 43,41 гривны за доллар, показав усиление спроса. В четверг движение продолжилось – открытие на 43,29 гривны за доллар и закрытие на 43,57 гривны за доллар обозначили сессионную волну повышения. В пятницу торги завершились на 43,31 гривне за доллар.

По итогу недели, от открытия в понедельник до закрытия в пятницу, межбанк поднялся на 16 копеек, или примерно 0,37%. По итогам 12–16 января чистая продажа НБУ составила 904,9 миллиона долларов, что на 27% превышает показатель предыдущей недели - 712,10 миллионов долларов (с 5 по 9 января).

Заметьте! Действия Национального банка продолжают играть роль буфера, который смягчает наиболее резкие колебания и поддерживает функционирование рынка.

Что будет с валютой с 19 по 23 января?

В течение 19 – 23 января возможно постепенное, контролируемое ослабление гривны. На это влияют сезонные факторы, поведение экспортеров, а также корпоративный спрос.

Анна Золотько Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Сезонная концентрация бюджетных и корпоративных платежей в первом квартале традиционно усиливает спрос на валюту и создает кратковременные волны колебаний. Противовесом этому может стать интенсивность предложения от экспортеров и аграрного сектора - их поступления на рынок остаются ключевым фактором удержания курса.

Но повторные удары по энергетической инфраструктуре и риски массовых отключений света способны резко изменить краткосрочный баланс спроса и предложения. Дело в том, что в случае необходимости срочных импортных поставок топлива или увеличения бюджетных расходов на восстановление, давление на валюту может усилиться мгновенно.

В такие дни рынок демонстрирует повышенную чувствительность и требует большей валютной ликвидности. Отдельно стоит отметить, что решение НБУ от 14 января по смягчению валютных ограничений создает благоприятные условия для работы валютного рынка и может уменьшить краткосрочную турбулентность, делая курс более рыночным,

– пояснила Анна Золотько.

Обратите внимание! Однако сам по себе этот шаг не дает однозначной гарантии длительного укрепления. Более того, все будет зависеть от того, появится ли дополнительное предложение валюты от экспортеров и насколько концентрированным будет спрос со стороны импортеров и казначейств.

