Великобритания ответит на пошлины США "с прагматизмом и холодным расчетом"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил руководителям бизнеса, что тарифы Дональда Трампа "очевидно, будут иметь экономическое влияние". В то же время он подчеркнул, что правительство будет реагировать "с холодным и спокойным подходом".

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Стармер отметил, что "ни один вариант не исключен", когда речь идет об ответе Великобритании, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Кир Стармер сказал, что правительство страны теперь сосредоточится на принятии решений, "руководствуясь исключительно национальными интересами" и "обеспечении финансовой поддержки работающих людей".

Одним из главных преимуществ нашей нации является наша способность сохранять хладнокровие,

– сделал заявил премьер-министр Великобритании.

Издание PA пишет, что Стармер подчеркнул, что начинается новый этап подготовительных мероприятий. В своем распоряжении Лондон имеет широкий спектр инструментов. Поэтому Великобритания продолжит работу с бизнесами по всей стране, чтобы обсудить их оценку возможных вариантов действий.

Наше намерение остается неизменным – достичь соглашения, но ни один вариант не исключается,

– сказал Кир Стармер.

Он добавил, что Великобритания должна достойно ответить на этот вызов. Поэтому премьер поручил своей команде двигаться дальше и быстрее в реализации изменений, которые, по его мнению, сделают экономику сильнее и более устойчивой".

Потому что это правительство сделает все необходимое, чтобы защитить национальные интересы Великобритании, все необходимое, чтобы обеспечить основу безопасности, которая позволит работающим людям заниматься своими делами,

– подчеркнул британский чиновник.

Он заявил, что Лондон будет действовать:

с прагматизмом;

холодным расчетом;

сосредоточенностью на национальной безопасности.

Важно! Даунинг-стрит, которая ожидала введения 20% тарифов для Великобритании, "с облегчением" восприняла введение более низкой ставки – 10%. Таким образом подход Кира Сармера к администрации Трампа принес свои плоды.