Технологическое давление: Великобритания ввела новые санкции против России
- Великобритания ввела новые санкции против пяти представителей российского спорта санкции против России, запретив экспорт игровых контроллеров, программного обеспечения, электроники и других критических технологий.
- Санкции направлены на ослабление военных возможностей России, защиту украинского населения и ограничение коммерческой выгоды Кремля от британских компаний.
24 апреля Великобритания объявила новый пакет санкций против России, направленный на усиление технологического давления. Среди ограничений запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров, которые, по данным разведки, используются российскими военными для управления дронами на фронте.
Новые санкции против России
В целом пакет включает около 150 новых торговых ограничений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
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В частности, санкции касаются поставки программного обеспечения, которое может использоваться для разведки и разработки новых нефтяных и газовых месторождений.
Министр санкций Великобритании Стивен Доути заявил, что новые ограничения имеют целью ослабить способность России вести войну, защитить украинское население и исключить дальнейшую коммерческую выгоду Кремля за счет британских компаний.
Важно! Новые санкции Великобритании против России вступили в силу немедленно и демонстрируют усиленный фокус Лондона на ограничениях в сфере торговли, в частности технологий, а не только финансов.
На какие товары и услуги наложили санкции
На этот раз ограничения касаются запрета экспорта в Россию современного программного обеспечения, технологий для оборонной и энергетической отраслей, а также – контроллеров для видеоигр, которые используются для управления дронами.
Санкции также охватывают экспорт электроники, в частности усилителей и микросхем, которые британское правительство называет "критически важными" для российского военно-промышленного комплекса.
Интересно! Кроме того, новые ограничения касаются поставок химикатов, оборудования, металлов и машин, чтобы сократить возможности России в производстве вооружения и развития промышленности.