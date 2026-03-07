Ощадбанк требует вернуть инкассаторские машины и ценности, которые изъяла Венгрия

Ощадбанк требует от Венгрии возвращения своего незаконно захваченного имущества и ценностей. Речь идет о двух инкассаторских автомобилях, а также деньгах и золоте, которые там находились.

Об этом Ощадбанк написал в своем телеграм-канале.

Что заявили в Ощадбанке относительно имущества, которое изъяла Венгрия?

В Ощадбанке отметили, что после незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года 7 сотрудников банка, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными.

Поэтому дальнейшая защита прав Сберегательного банка Украины в решении инцидента в Венгрии будет заключаться в двух направлениях:

Обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии.

"Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав работников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержки", – отметили в Ощадбанке

Осуществление правовых шагов для возвращения имущества банка – двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота.

Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины,

– отметили в банке.

Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк также обратится к одной из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, привлеченными в рамках перевозки средств и ценностей.

"Средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощаду. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны", – отметили в Ощадбанке.

Что известно о задержании украинских инкассаторов в Венгрии?