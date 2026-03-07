Ощадбанк требует вернуть инкассаторские машины и ценности, которые изъяла Венгрия
- Ощадбанк требует от Венгрии вернуть две инкассаторские машины, деньги и золото, которые были незаконно задержаны и изъяты 5 марта 2026 года.
- Банк планирует обжаловать ограничительные меры и осуществить правовые шаги для возвращения имущества, привлекая международную аудиторскую компанию для независимого расследования.
Ощадбанк требует от Венгрии возвращения своего незаконно захваченного имущества и ценностей. Речь идет о двух инкассаторских автомобилях, а также деньгах и золоте, которые там находились.
Об этом Ощадбанк написал в своем телеграм-канале.
К теме НБУ поможет банкам с наличной валютой: дефицита из-за Венгрии не будет
Что заявили в Ощадбанке относительно имущества, которое изъяла Венгрия?
В Ощадбанке отметили, что после незаконного захвата в Венгрии 5 марта 2026 года 7 сотрудников банка, двух инкассаторских машин и ценностей, которые они перевозили, граждане Украины вернулись домой. Но машины и ценности все еще остаются незаконно задержанными.
Поэтому дальнейшая защита прав Сберегательного банка Украины в решении инцидента в Венгрии будет заключаться в двух направлениях:
- Обжалование решения об ограничительных мерах о возможности пребывания на территории ЕС, которые были безосновательно наложены на сотрудников инкассаторской бригады банка миграционной службой Венгрии.
"Также будет подробно рассмотрен вопрос нарушения прав работников Ощада во время их задержания более суток без предоставления права на доступ к юридической помощи и консульской поддержки", – отметили в Ощадбанке
- Осуществление правовых шагов для возвращения имущества банка – двух инкассаторских автомобилей и ценностей на сумму 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро и 9 килограммов банковского золота.
Ощадбанк абсолютно уверен в законности своих действий. Полный объем информации и подтверждающих документов передан в Национальный банк Украины,
– отметили в банке.
Для дополнительного подтверждения своей правовой позиции банк также обратится к одной из ведущих международных компаний по проведению независимого аудита процессов и договорных отношений между всеми сторонами, привлеченными в рамках перевозки средств и ценностей.
"Средства, которые перевозились из Вены в Украину, принадлежат Ощаду. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны", – отметили в Ощадбанке.
Что известно о задержании украинских инкассаторов в Венгрии?
5 марта в Венгрии правоохранители остановили и задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, которые осуществляли плановую перевозку иностранной валюты и банковского золота. Перевозка происходила в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банком Австрия.
Вместе с транспортом задержали и семерых работников службы инкассации. На следующий день, 6 марта, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что пятерых украинских инкассаторов якобы могли депортировать. В то же время украинские консулы тогда не имели подтверждения этой информации.
Позже все семеро мужчин вернулись в Украину. В Ощадбанке отметили, что после инцидента их сотрудники находились в сложном эмоциональном состоянии, а у одного из инкассаторов обострилась хроническая болезнь.
Адвокат Лорант Горват, представляющий интересы украинской стороны, отметил, что семерых сотрудников Ощадбанка, задержанных в Венгрии, официально не обвиняли в преступлении и допрашивали только как свидетелей в расследовании отмывания денег. Юрист требует проверки возможных нарушений международных правил и прав человека венгерской полицией при задержании украинцев.