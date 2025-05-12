Венгрия не будет блокировать новые санкции против России, но хочет исключить одну компанию из списка
- Венгрия пытается исключить компанию Litasco, дочернюю структуру "Лукойла", из санкционного списка ЕС.
- Европейские чиновники обсуждают возможность исключения шести китайских компаний из санкционного списка, чтобы не испортить отношения с Китаем.
Будапешт не планирует блокировать принятие 17-го пакета санкций Евросоюза против России. В то же время пытается исключить из перечня ограничений одну из компаний, связанную с "Лукойлом".
Какую компанию хочет "спасти" Венгрия
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по европейским вопросам Рикард Джозвяк, ссылаясь на собственные источники, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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Речь идет о компании Litasco, зарегистрированной в Дубае, которая является дочерней структурой российского нефтяного гиганта "Лукойл".
Ее планируют внести в санкционный список из-за участия в финансировании так называемого "теневого флота", который Россия использует для обхода ограничений.
Какие компании еще могут не попасть под санкции
Европейские чиновники до сих пор обсуждают, стоит ли включать в санкционный список шесть китайских компаний – на фоне опасений не испортить отношения с Пекином, с которым ЕС поддерживает активные торговые связи.
Среди упомянутых компаний – Poly Technologies, которая поставляла запчасти для российских боевых вертолетов, и Skywalker Technology, участвующая в производстве беспилотников "Гербер", которые Россия использует как ложные цели для отвлечения украинской ПВО во время атак дронами-камикадзе.
Обратите внимание! Утверждение 17-го пакета санкций против России запланировано на вторник, 20 мая, во время заседания Совета ЕС.