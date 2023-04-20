Венгрия и Сербия построят трубопровод для поставок российской нефти

Венгрия вместе с Сербией хочет построить трубопровод для поставок российской нефти. О таких намерениях объявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Такую новость распространяют российские СМИ. Стоит отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан уже давно известен своими. антиукраинскими высказываниями.

Смотрите также Две страны покупают российскую нефть дороже предельного предела, – Reuters

В июне 2023 года страны подпишут договоры о строительстве нефтепровода, которым российская нефть из трубопровода "Дружба" транзитом будет поступать венгерской территорией сербским потребителям.

Известно, что нефтепровод будет проложен между венгерским городом Альдьо и сербским городом Нови-Сад. Однако переговоры по проекту между компаниями MOL и "Транснефть" продолжаются.

Большое количество российской нефти продолжает перекачиваться между танкерами всего в нескольких милях от побережья Испании.

Ранее сообщалось, что миллионы баррелей российской нефти и топлива были переправлены между танкерами всего в нескольких милях от побережья Греции, являющегося одним из ряда обходных путей, которые трейдеры использовали для преодоления санкций Европейского союза против России.

Какая ситуация с российской нефтью

Сейчас Россия продает нефть в Индию и Китай, от нее отказались в Евросоюзе. Более того, новым покупателям Россия продает нефть с большими скидками, ведь они покрывают более высокие расходы на доставку. Напомним, ЕС и страны G7 ввели ограничение на цену нефти в 60 долларов за баррель.

Добавим, что по прогнозам аналитиков добыча российского газа в 2023 году также будет снижаться. Что касается цен, то они будут ниже на 7%, чем в 2022 году.