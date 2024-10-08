Почему Венгрия блокирует помощь Украине

Во вторник Венгрия подтвердила, что задержит одобрение кредита на 35 миллиардов евро, который Европейская комиссия предложила для поддержки украинской экономики, сообщает издание Euro News.

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Этот кредит будет погашаться за счет сверхприбылей от замороженных активов Центробанка России. Другие страны G7 также планируют внести свою долю, чтобы общая сумма достигла 45 миллиардов евро (то есть 50 миллиардов долларов).

США обеспокоены долгосрочной стабильностью этого беспрецедентного плана, поскольку санкции ЕС на замороженные активы должны обновляться каждые шесть месяцев единогласным решением.

Заметьте! Это означает, что любое государство-член может в любой момент заблокировать продление санкций, разморозить активы и поставить под угрозу весь проект.

В частности, Венгрия получила репутацию страны, которая блокирует санкции, пока не получит противоречивые уступки, некоторые из которых способствуют интересам Кремля.

Какова позиция Венгрии

Хотя большинство государств-членов соглашаются на необходимости быстро двигаться вперед с многомиллиардным кредитом из-за финансовых трудностей Украины, Венгрия не спешит: для Будапешта ключевая поправка к санкционному режиму должна подождать до 5 ноября.

Одобрение кредита требует квалифицированного большинства, но внесение изменений в санкции требует единодушия.

Мы считаем, что вопрос продолжения российских санкций должен решаться после выборов в США. Это была позиция Венгрии,

– заявил министр финансов Венгрии Михай Варга во вторник после министерской встречи в Люксембурге.

Интересно! Варга отметил, что два кандидата в президенты США имеют противоположные подходы к войне России против Украины, и блок ЕС должен определять свои дальнейшие шаги в зависимости от того, кого выберут американцы.