Чому Угорщина блокує допомогу Україні

У вівторок Угорщина підтвердила, що затримає схвалення кредиту на 35 мільярдів євро, який Європейська комісія запропонувала для підтримки української економіки, повідомляє видання Euro News.

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Цей кредит буде погашатися коштом надприбутків від заморожених активів Центробанку Росії. Інші країни G7 також планують внести свою частку, щоб загальна сума досягла 45 мільярдів євро (тобто 50 мільярдів доларів).

США занепокоєні довгостроковою стабільністю цього безпрецедентного плану, оскільки санкції ЄС на заморожені активи мають оновлюватися кожні шість місяців одностайним рішенням.

Зауважте! Це означає, що будь-яка держава-член може в будь-який момент заблокувати продовження санкцій, розморозити активи та поставити під загрозу весь проєкт.

Зокрема, Угорщина здобула репутацію країни, яка блокує санкції, поки не отримає суперечливі поступки, деякі з яких сприяють інтересам Кремля.

Яка позиція Угорщини

Хоча більшість держав-членів погоджуються на необхідності швидко рухатися вперед з багатомільярдним кредитом через фінансові труднощі України, Угорщина не поспішає: для Будапешта ключова поправка до санкційного режиму має зачекати до 5 листопада.

Схвалення кредиту вимагає кваліфікованої більшості, але внесення змін до санкцій потребує одностайності.

Ми вважаємо, що питання продовження російських санкцій має вирішуватися після виборів у США. Це була позиція Угорщини,

– заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга у вівторок після міністерської зустрічі в Люксембурзі.

Цікаво! Варга зазначив, що два кандидати в президенти США мають протилежні підходи до війни Росії проти України, і блок ЄС повинен визначати свої подальші кроки залежно від того, кого оберуть американці.