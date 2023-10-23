Венгрия снова заблокировала транш 500 миллионов евро на оружие для Украины, – СМИ
Источник:"Радио Свобода"
В Европейском Союзе не могут согласовать восьмой транш помощи для Украины. На этот раз причина снова в Венгрии.
Министры иностранных дел стран Евросоюза 23 октября не могли договориться о выделении помощи Украине в размере 500 миллионов евро. Согласия не удалось достичь из-за позиции Венгрии.
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Будапешт хочет гарантий
По словам журналиста, выделить Украине восьмой транш не смогли из-за того, что Венгрия повторно заблокировала это решение. Ранее в Будапеште это объясняли тем, что Украина внесла венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны.
Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, продолжающих работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянно,
– пишет журналист.
Венгрия уже не в первый раз блокирует помощь Украине
- Венгрия вставляет палки в колеса, когда говорится о помощи Украине. Так, из-за вето в ЕС 1 сентября не пришли к согласию по выделению 500 миллионов евро.
- Это сумма, которую должны направить на оружие для Украины. Но во время неформальной встречи в Толедо главы МИД ЕС прийти к согласию по восьмому траншу не смогли.
- Обратим внимание, что Венгрия блокирует выделение транша не впервые. И каждый раз она ссылается на одну и ту же причину.