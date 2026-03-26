Украинцы должны вернуть деньги правительству: кто должен "отдать" часть пенсии
26 марта, 07:20
Украинцы должны вернуть деньги правительству: кто должен "отдать" часть пенсии

Валерия Моргун
Основні тези
  • Пенсионеры должны сообщать Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на размер пенсии, чтобы избежать переплат.
  • Переплата пенсии удерживается в размере 20%, и ее можно вернуть, обратившись в сервисный центр или через электронный кабинет.

Существуют случаи, когда пенсионер должен вернуть государству свою выплату. Речь идет о тех ситуациях, когда человек не сообщил вовремя Пенсионный фонд о некоторых изменениях.

Кто должен вернуть пенсии государству?

При отсутствии надлежащей информации возможно начисление и выплата лишних средств, о чем отмечает ПФУ.

На размер пенсии влияют различные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно сообщать в органы Пенсионного фонда Украины,
– говорится в сообщении.

Если действительно произошло лишнее начисление, то пенсионеру придется возвращать средства.

На размер пенсии в частности влияют следующие факторы:

  • трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью;
  • увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности;
  • трудоустройство человека, который получает пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;
  • смена места жительства;
  • изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);
  • изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.

Что же делать при таких обстоятельствах? Об изменениях Пенсионный фонд можно проинформировать лично, обратившись в ближайший сервисный центр.

Если же такой возможности нет, то есть возможность сделать это дистанционно – подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Деньги, которые выплачены излишне (в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления работодателем недостоверных данных) могут быть:

  1. возвращены добровольно;
  2. взыскании на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Об этом говорится в статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обратите внимание! Переплата с пенсии удерживается в размере 20%.

Что еще следует знать пенсионерам?

  • Украинцы должны обратиться в Пенсионный фонд, если потеряли свое пенсионное удостоверение. Обновить его можно как онлайн, так и оффлайн. В частности можно получить электронный документ. Такое удостоверение имеет те же юридические полномочия, что и обычное.
  • Также, если пенсионеры не прошли физическую идентификацию, то рискуют потерять свои выплаты. Речь идет о тех лицах, находящихся на ВОТ или выехали из Украины. Срок украинцы имеют ограниченный – до 1 апреля 2026 года.