Украинцы должны вернуть деньги правительству: кто должен "отдать" часть пенсии
- Пенсионеры должны сообщать Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на размер пенсии, чтобы избежать переплат.
- Переплата пенсии удерживается в размере 20%, и ее можно вернуть, обратившись в сервисный центр или через электронный кабинет.
Существуют случаи, когда пенсионер должен вернуть государству свою выплату. Речь идет о тех ситуациях, когда человек не сообщил вовремя Пенсионный фонд о некоторых изменениях.
Кто должен вернуть пенсии государству?
При отсутствии надлежащей информации возможно начисление и выплата лишних средств, о чем отмечает ПФУ.
Читайте также Доплата 20% к пенсии: кто имеет на нее право в 2026 году
На размер пенсии влияют различные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно сообщать в органы Пенсионного фонда Украины,
– говорится в сообщении.
Если действительно произошло лишнее начисление, то пенсионеру придется возвращать средства.
На размер пенсии в частности влияют следующие факторы:
- трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью;
- увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности;
- трудоустройство человека, который получает пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;
- смена места жительства;
- изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);
- изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.
Что же делать при таких обстоятельствах? Об изменениях Пенсионный фонд можно проинформировать лично, обратившись в ближайший сервисный центр.
Если же такой возможности нет, то есть возможность сделать это дистанционно – подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.
Деньги, которые выплачены излишне (в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления работодателем недостоверных данных) могут быть:
- возвращены добровольно;
- взыскании на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.
Об этом говорится в статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Обратите внимание! Переплата с пенсии удерживается в размере 20%.
Что еще следует знать пенсионерам?
- Украинцы должны обратиться в Пенсионный фонд, если потеряли свое пенсионное удостоверение. Обновить его можно как онлайн, так и оффлайн. В частности можно получить электронный документ. Такое удостоверение имеет те же юридические полномочия, что и обычное.
- Также, если пенсионеры не прошли физическую идентификацию, то рискуют потерять свои выплаты. Речь идет о тех лицах, находящихся на ВОТ или выехали из Украины. Срок украинцы имеют ограниченный – до 1 апреля 2026 года.