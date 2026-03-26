Украинцы должны вернуть деньги правительству: кто должен "отдать" часть пенсии

Существуют случаи, когда пенсионер должен вернуть государству свою выплату. Речь идет о тех ситуациях, когда человек не сообщил вовремя Пенсионный фонд о некоторых изменениях.

Кто должен вернуть пенсии государству?

При отсутствии надлежащей информации возможно начисление и выплата лишних средств, о чем отмечает ПФУ.

На размер пенсии влияют различные обстоятельства, об изменении которых необходимо своевременно сообщать в органы Пенсионного фонда Украины,



Если действительно произошло лишнее начисление, то пенсионеру придется возвращать средства.

На размер пенсии в частности влияют следующие факторы:

трудоустройство пенсионера или занятие предпринимательской деятельностью;

увольнение с работы или прекращение предпринимательской деятельности;

трудоустройство человека, который получает пенсию за выслугу лет, на работу по специальности, дающей право на назначение такого вида пенсии;

смена места жительства;

изменение статуса (например, лишение статуса ветерана войны определенной категории);

изменение обстоятельств, которые являются правовым основанием назначения особого вида пенсии.

Что же делать при таких обстоятельствах? Об изменениях Пенсионный фонд можно проинформировать лично, обратившись в ближайший сервисный центр.

Если же такой возможности нет, то есть возможность сделать это дистанционно – подать соответствующее заявление через личный электронный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда.

Деньги, которые выплачены излишне (в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления работодателем недостоверных данных) могут быть:

возвращены добровольно; взыскании на основании решений органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Об этом говорится в статье 50 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Обратите внимание! Переплата с пенсии удерживается в размере 20%.

