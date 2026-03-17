17 марта, 07:09
Ветеран труда: 11 льгот для украинцев в 2026 году

Валерия Моргун
Основні тези
  • Статус "ветеран труда" могут получить лица, которые имеют достаточный стаж работы и находятся на пенсии.
  • Для получения удостоверения необходимо обратиться в ЦНАП с пакетом документов, включая заявление, паспорт и пенсионное удостоверение.

В Украине существует статус под названием ветеран труда. Для этих лиц в 2026 году предусмотрен ряд льгот.

Кто может получить статус "ветеран труда"?

Получить статус могут люди, которые работали на предприятиях, а также в учреждениях, организациях, объединениях граждан, физических лиц, о чем сообщает Департамент социальной защиты населения.

Читайте также Апрельская пенсия удивит не всех: какой будет минимальная выплата

Также украинец или украинцы должны иметь стаж работы не менее 40 лет – для мужчин и не менее 35 лет – для женщин. Более того, они должны уже находиться на пенсии.

Кроме того, получить подобный статус могут:

  • пенсионеры, которые награждены медалью "Ветеран труда";
  • лица с инвалидностью I и II групп, получающие пенсии по инвалидности, (если они имеют стаж работы не менее 15 лет);
  • украинцы, которым назначены пенсии на льготных условиях: на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда;
  • люди с гипофизарным нанизмом и нарушением пропорций тела;
  • лица с инвалидностью по зрению I группы лица с инвалидностью с детства I группы.

В частности ветераны труда имеют право на следующие льготы:

  1. Пользование (при выходе на пенсию или смене места работы) поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы.
  2. Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
  3. Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также право на компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.
  4. Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация.
  5. Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках, а еще первоочередная госпитализация.
  6. Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год.
  7. Преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение этих людей топливом.
  8. Первоочередное получение займа на индивидуальное (или кооперативное) жилищное строительство (с погашением его в течение 10 лет).
  9. Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы.
  10. Преимущественное право на установку домашних телефонов.
  11. Освобождение от платы налога за землю.

Документом, подтверждающим статус является удостоверение "Ветерана труда". Для его получения лицо должно обратиться в ЦНАП с пакетом документов:

  • заявление;
  • паспорт;
  • копию;
  • пенсионное удостоверение (оригинал и копия);
  • фотография 3×4;
  • справку об общем трудовом стаже;
  • выписку из реестра территориальной общины;
  • копия ИНН.

Об этом рассказали в Запорожском городском совете.

Обратите внимание! Решение о предоставлении или непредоставлении статуса принимают в течение 30 дней. Услуга в частности является бесплатной.

О каких льготах еще должны знать украинцы?

  • Украинские пенсионеры имеют право на транспортную льготу. То есть для них предусмотрен бесплатный проезд в автобусах, трамваях, электричках.

  • Кроме того, некоторые украинцы рискуют потерять льготу на коммунальные услуги. Они будут предоставляться, только если среднемесячный доход семьи на одного человека не превышает 4 660 гривен.