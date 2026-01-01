Ветеран войны и участник боевых действий: какая разница между статусами

Юридически к категории ветеранов в Украине относятся участники войны и участники боевых действий. Они признаны как льготные и имеют право на дополнительные социальные гарантии от государства.

Какие различия между УБД и участником войны?

Статус участника войны предназначен для граждан, которые принимали участие в войнах прошлого, тогда как УБД предусмотрен для защитников и защитниц Украины времен независимости, пишет 24 Канал со ссылкой на закон Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты.

Согласно законодательству, к ветеранам войны в Украине относятся граждане, которые принимали участие в защите Украины или боевых действиях на территории других стран. Для них определили такие статусы:

участники войны;

лица с инвалидностью вследствие войны;

участники боевых действий.

На УБД могут претендовать граждане, которые выполняли боевые задачи при защите Украины в военное и мирное время. Тогда как участниками войны признали военных армии Советского Союза, которые в период Второй мировой служили в Вооруженных Силах, а также гражданских, которые в тылу работали для обеспечения фронта.

Кому полагается статус участника войны?

К участникам войны по действующему законодательству Украины относятся:

военнослужащие, которые проходили военную службу в Вооруженных Силах, войсках и органах МВД Советского Союза и КГБ;

лица, которые во время Второй мировой войны работали на территориях, вошедших в состав бывшего СССР после 1944 года;

лица, которые в период Второй мировой работали на тыловых предприятиях, сооружении фортификаций и заготовках топлива и продуктов, учились в учреждениях профессионально-технического образования, и которых привлекали к восстановлению объектов хозяйственного и культурного назначения;

награждены орденами и медалями Советского Союза за труд и военную службу в тылу в годы Второй мировой войны.

Важно! Статус участника войны для рожденных после 31 декабря 1932 года могут установить только при наличии документов или других доказательств в подтверждение факта работы в указанный период.

Кто может получить УБД в Украине?

На статус участника боевых действий могут претендовать:

военные, которые служили в воинских подразделениях действующей армии во время Второй мировой войны, а также подпольщики и партизаны;

военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане;

военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы внешней разведки Украины, Службы безопасности Украины, полицейские, лица рядового, начальствующего состава и военнослужащие МВД, других законных военных формирований, которых по решению государства направляли для участия в международных операциях по поддержанию мира и безопасности или в командировку в государства, где продолжались боевые действия;

военнослужащие ВСУ, СБУ, Нацгвардии, разведывательных органов, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, которые принимали участие в антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и выполняли задачи для обороны Украины;

участники вооруженной борьбы за независимость Украины в 20 веке в составе Украинской повстанческой армии, "Полесской Сечи", Украинской народной революционной армии, "Карпатской Сечи", Украинской военной организации, вооруженных подразделений Организации украинских националистов;

участники групп пиротехнических работ, которых привлекали к выполнению задач по разминированию взрывоопасных предметов на территории Украины.

Что нужно для получения статуса УБД?

Получить статус УБД могут военнослужащие, которые принимали или продолжают принимать участие в боевых действиях, могут:

автоматически через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные воинских частей обязаны внести данные в течение 5 дней с момента начала выполнения боевого задания;

через Единый государственный реестр ветеранов войны, куда уполномоченные воинских частей обязаны внести данные в течение 5 дней с момента начала выполнения боевого задания; лично через подачу документов в одну из 21 комиссии Министерства обороны, которые рассматривают такие материалы.

Для самостоятельного обращения нужно иметь заявление по установленной форме, два фото 3×4 на матовой бумаге, а также документы в подтверждение участия в боевых действиях.