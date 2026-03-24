Россия поможет Вьетнаму построить первую АЭС в стране

Военная эскалация на Ближнем Востоке нарушила мировые поставки топлива, поэтому Вьетнам также пытается принять меры по укреплению своей энергетической безопасности. Для этого страна планирует построить первую атомную электростанцию.

Кто будет строить первую АЭС во Вьетнаме?

Однако в строительстве объекта поможет Россия. Соответствующее соглашение уже подписали в понедельник, 23 марта, передает Bloomberg.

Соглашение подписали во время визита вьетнамского премьер-министра Фам Минь Тиня в страну-агрессора. В церемонии также приняли участие его российский коллега Михаил Мишустин и глава Росатома Алексей Лихачев, пишут пропагандистские "Риа.Новости".

Однако когда именно начнется строительство АЭС, пока неизвестно.

Ранее Ханой настаивал на ускорении строительства "Нин Тхуан-1", которую планировали ввести в эксплуатацию не позднее конца 2031 года. Проект предусматривает два реактора российской разработки – общей мощностью около 2 400 мегаватт.

Как еще сотрудничают страны?

Страны договорились расширить сотрудничество в сферах новой энергетики, экологически чистых и возобновляемых источников энергии.

Кроме того, во время визита иностранная делегация подписала предварительное соглашение о поставках с крупнейшим российским производителем сжиженного природного газа "Новатэк".

Тесные связи в сфере энергетического сотрудничества Вьетнама и России продолжаются уже несколько десятилетий. Например, созданное в 1981 году совместное предприятие "Вьетсовпетро" за последние 5 лет пробурило 36 скважин в стране Юго-Восточной Азии.

А в прошлом году во время визита председателя коммунистической партии То Лама в Москве договаривались о расширении сотрудничества в сфере геологической разведки и добычи нефти и газа.

Какова ситуация с топливом во Вьетнаме?