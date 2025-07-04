Возле любимой достопримечательности туристов на Львовщине построят ветропарк
- В Сколевском районе Львовщины планируется строительство ветропарка из 4 ветряков, которое начнется в 2026 году.
Цель проекта – обеспечение области электроэнергией и уменьшение зависимости Украины от внешних источников энергии.
На Львовщине растет количество ветровых станций. Уже в следующем году стартует строительство ветрового парка в Сколевском районе.
Какой ветропарк построят на Львовщине
Мини-ветропарк в окрестностях села Тышевница намерено построить ООО "Энергетическая компания "Сити" из Львова. Комплекс будет состоять из 4 ветряков, сообщает 24 канал со ссылкой на Zaxid.net.
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Ветровой парк планируют разместить на 5 земельных участках:
- Общая площадь комплекса составит 4,12 гектара.
- Ожидается, что мощность минипарка достигнет 10 мегаватт.
- Четыре ветряки должны генерировать до 23,5 гигаватт-часов электроэнергии в год.
Стоит знать! Новый ветровой парк на Львовщине возведут неподалеку от популярного туристического объекта – Княжеских скал над Стрыем.
Зачем будут строить ветряной парк
Львовская компания разработала детальный план застройки комплекса. Кроме ветряков, на территории планируют построить:
- проездные пути;
- воздушные линии электропередач;
- подземные кабельные электросети;
- трансформаторные подстанции.
Целью строительства ВЭС является производство электроэнергии для надежного энергообеспечения области и уменьшения зависимости Украины от внешних источников энергии. Реализация проектных решений позволит улучшить состояние окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу,
– отмечается в проекте строительства.
Сейчас заканчиваются необходимые исследования, оформляются разрешительные документы и утверждается рабочий проект строительства ветропарка.
Важно! Начать строительство компания планирует в 2026 году, а запустить ветропарк – через 1,5 или 2 года после старта работ.