Не только военные в бою: кто получит 50 тысяч доплат в апреле

В Украине отменили доплаты военным, не выполняющим боевые задачи. В Минобороны заявили, что это было введено, прежде всего, для справедливости. Впрочем, есть защитники, которые даже в тылу могут получать 50 тысяч гривен доплаты.

Напомним, что в январе 2023 года для военнослужащих изменился порядок начисления дополнительных выплат. Таким образом, вознаграждение теперь получают только защитники, которые выполняют специальные задания и непосредственно участвуют в боевых действиях.

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Доплата в 50 тысяч: кто из военных может получить средства

В комментарии 24 Каналу юрист Александр Золотухин рассказал, что в действующем распределении доплат есть определенный нюанс, а именно то, что иногда военные, которые находятся вдали от зоны боевых действий, смогут получать доплату в 50 тысяч гривен. А находящиеся ближе к фронту защитники, но это считается еще тылом, не будут получать ничего.

Александр Золотухин Юрист, член Национальной ассоциации адвокатов Украины Выплаты в размере 50 тысяч гривен предоставляются не только в случае выполнения боевых задач, но могут также быть закреплены за определенным управлением. То есть военный может, например, проходить службу в Киеве, но при этом получать дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. В этот момент другие военные могут быть гораздо ближе к фронту и при этом получать только базовую заработную плату.

Кому будут выплачивать 30 и 100 тысяч гривен

Доплата в 30 тысяч гривен;

Те бойцы, которые проходят службу на территориях, занесенных в районы ведения боевых действий, будут получать по 30 тысяч гривен. Список этих районов ежемесячно определяется Главнокомандующим.

Доплата в 100 тысяч гривен;

Впрочем, защитники, живущие в полевых условиях, но не в районах, которые считаются территориями ведения боевых действий, не получат вознаграждения.

Что касается этого вознаграждения, то его смогут получить военные, находящиеся на первой линии столкновения с врагом.

А вот если бойцы находятся на второй линии и периодически завозят на передовое довольствие, рискуя своей жизнью, на такую доплату уже не могут рассчитывать.

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Какие зарплаты будут в апреле

Боец, не включенный в состав группировок войск и не выполняющий боевых задач в апреле получит 20 587 гривен,

Те защитники, которые выполняют боевые (специальные) задания, могут рассчитывать на 50 587 гривен,

А кто непосредственно участвует в боевых действиях – по 120587 гривен.

Зарплата военных в 2023 году / Инфографика Сухопутных войск ВСУ