Нагадуємо, що у січні 2023 року для військовослужбовців змінився порядок нарахування додаткових виплат. Таким чином, винагороду тепер отримують лише ті захисники, які виконують спеціальні завдання та безпосередньо беруть участь в бойових діях.

Читайте також Понад 20 000: які українські компанії досі мають зв'язки з Росією

Доплата у 50 тисяч: хто з військових може отримати кошти

У коментарі 24 Каналу юрист Олександр Золотухін розповів, що у чинному розподілу доплат є певний нюанс, а саме те, що інколи військові, які знаходяться далеко від зони бойових дій зможуть отримувати доплату у 50 тисяч гривень. А ті захисники, що перебувають ближче до фронту, але це вважається ще тилом, не отримуватимуть нічого.

Олександр Золотухін Юрист, член Національної асоціації адвокатів України Виплати у розмірі 50 тисяч гривень надаються не лише у випадку виконання бойових завдань, а можуть також бути закріплені за певним управлінням. Тобто, військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. У цей момент інші військові можуть бути значно ближче до фронту і при цьому отримувати лише базову зарплатню.

Кому виплачуватимуть 30 та 100 тисяч гривень

Доплата у 30 тисяч гривень;

Ті бійці, які проходять службу на територіях, що занесені до районів ведення бойових дій, отримуватимуть по 30 тисяч гривень. Список цих районів щомісяця визначається Головнокомандувачем.

Втім захисники, які живуть у польових умовах, але не у районах, які вважаються територіями ведення бойових дій, не отримають винагороди.

Доплата у 100 тисяч гривень;

Що стосується цієї винагороди, то її зможуть отримати військові, які знаходяться на першій лінії зіткнення з ворогом.

А от якщо бійці знаходяться на другій лінії й періодично завозять на передову забезпечення, ризикуючи своїм життям, на таку доплату вже не можуть розраховувати.

До теми В окопі без жодних доплат: чому військові критикують нову систему грошового забезпечення

Які зарплати будуть у квітні

Боєць, який не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань у квітні отримає 20 587 гривень,

Ті захисники, які виконують бойові (спеціальні) завдання можуть розраховувати на 50 587 гривень,

А хто безпосередньо бере участь у бойових діях – по 120 587 гривень.

Зарплата військових у 2023 році / Інфографіка Сухопутних військ ЗСУ