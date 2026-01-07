Орбан пожаловался на ЕС из-за энергоносителей России и помечтал о снятии санкций

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова пожаловался на Евросоюз. Политик обвинил Брюссель в желании "отрезать" его страну от импорта российской нефти и газа и спрогнозировал распад блока.

Что заявил Орбан о Евросоюзе?

Об этом венгерский премьер заявил на международной пресс-конференции, передает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

По словам Орбана, ЕС "развалится сам по себе", поскольку имеет "хаос в руководстве".

Несмотря на такие заявления, политик отверг выход Венгрии из блока, отметив, что у страны просто нет достаточных масштабов, чтобы такой шаг был целесообразным.

Членство в ЕС – это важная возможность, но если замкнуться только в одном блоке, мы просто "выпьем весь сок". Имеет смысл наладить наилучшие отношения со всеми блоками – в частности с Америкой, Россией, Китаем, арабским миром и тюркским миром,

– заметил Орбан.

В то же время он считает, что будущее страны в ЕС должно быть с "суверенной внешней и экономической политикой", в том числе и в сфере энергетики. Сейчас же, по словам премьера, Брюссель якобы хочет отрезать Венгрию от поставок российской нефти и газа.

Орбан отметил, что его страна выступает против регуляций ЕС в энергетике и надеется, что санкции против России будут отменены в 2027 году, когда, по его мнению, закончится война в Украине.

А вот помогать Киеву глава венгерского правительства не планирует. Он подчеркнул, что Будапешт не будет оказывать финансовой помощи, потому что эти средства, мол, не вернут.

У нас есть деньги, если мы не отдаем их другим, поэтому мы не даем свои деньги Украине. Мы не дадим им и кредита, потому что все знают, что украинцы его не вернут,

– сказал Орбан.

Важно! Венгрия добилась исключений из санкций ЕС в отношении российских энергоносителей. Кроме того, после введения ограничений против российских "Роснефти" и "Лукойла" Орбан поехал в Вашингтон и договорился с Трампом об исключении его страны из-под действия этих санкций на год.

Почему Венгрия будет судиться с ЕС?

Напомним, что Евросоюз поддержал отказ от российских энергоносителей до 2027 года. После этого Венгрия заявила, что обратится в Суд ЕС, чтобы обжаловать это решение. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет Reuters

Принять и реализовать этот брюссельский приказ для Венгрии невозможно,

– отметил Сийярто.

Глава МИД добавил, что решение о запрете российского газа и нефти противоречит учредительным документам блока. Поэтому после его окончательного принятия европейскими властями Будапешт подаст судебный иск.

Более того, Сийярто сказал, что обсудил этот вопрос с представителями Словакии, после чего обе страны решили действовать вместе против Брюсселя.

Заметьте! Венгрия значительно зависит от поставок российских энергоресурсов и неоднократно заявляла, что не собирается от них отказываться, потому что это повредит экономике страны.

