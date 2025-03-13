Чувствует ли уже экономика США эффект от пошлин Трампа

Ситуация с введением пошлин администрацией Дональда Трампа продолжает обостряться. От последствий таких решений могут пострадать не только страны ЕС, Канада, Китай и Мексика, но и сами американские потребители.

Что происходит с инфляцией в США

В феврале годовая инфляция в США снизилась до 2,8% после 3% в январе и 2,9% в декабре, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. При этом, месячная инфляция выросла на 0,2% против 0,5% в январе, при этом целевой уровень инфляции Центробанка США составляет 2%.

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Впрочем, замедление инфляции может быть временным, поскольку в агентстве прогнозируют рост цен на большинство товаров в последующие месяцы из-за жесткой таможенной политики США в отношении импорта.

Будущий всплеск инфляции в США подтверждает индекс потребительских настроений, который в феврале достиг самого низкого уровня за восемь месяцев. В то же время индекс инфляционных ожиданий поднялся до самого высокого показателя за последние 36 месяцев.

Какие пошлины уже повысил Трамп