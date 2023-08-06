Как влияет трудовой стаж на пенсию

Ежегодно украинское правительство меняет требования к трудовому стажу. Это повезено со значительным увеличением количества пенсионеров, относительно официально работающего населения.

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Если в 2023 году, чтобы выйти на пенсию, вам достаточно иметь 30 лет стажа, то в 2028 году эта цифра возрастет до 35 лет.

Заметьте! Стаж начисляется именно при официальном трудоустройстве. В противном случае государство не учитывает вашу деятельность.

Минимальный размер пенсии для человека с полным стажем 2760 гривен. Сумма указана без учета надбавок. То есть такую оплату смогут получить исключительно те мужчины, которые имеют минимум 35 лет стажа, женщины соответственно 30 лет.

Почему украинцы не выходят на пенсию в срок

Сложная экономическая ситуация заставляет правительство поднимать показатели трудового стажа, соответственно, некоторое количество пенсионеров продолжает работать. Благодаря этому они могут повысить сумму своих выплат.

Обратите внимание! Перерасчет трудового стажа происходит каждые два года автоматически, если вы устроены официально.

Например, чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь такой трудовой стаж:

от 15 до 20 лет стажа – в 2023 году;

от 15 до 21 года стажа – в 2024 году;

от 15 до 22 лет стажа – в 2025 году;

от 15 до 23 лет стажа – в 2026 году;

от 15 до 24 лет стажа – в 2027 году;

от 15 до 25 лет стажа – в 2028 году.

Учитывается ли стаж, который пенсионер получил за границей

Такой стаж учитывается, если он приобретен в стране, с которой Украина подписала договор о пенсионном обеспечении по пропорциональному принципу. Есть пенсионер может рассчитывать на учет своей деятельности, если он работал в:

Испании;

Болгарии;

Латвии;

Литве;

Эстонии;

Чехии;

Польши;

Словакии.

Опыт из других стран, по состоянию на данный момент, для Украины не конвенциональный и не учитывается.