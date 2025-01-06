Кризис во Франции: что происходит с бюджетом второй экономики Европы

На 2025 год новое правительство Франции обязано сократить дефицит бюджета. Однако сейчас до сих пор продолжаются дискуссии по проекту бюджета.

Какой дефицит французского бюджета

По словам нового министра экономики Франции Эрика Ломбарда, дефицит французского бюджета в 2024 году составил около 6,1% ВВП, передает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Известно, что на 2025 год нынешнее правительство Франции планирует снизить дефицит до уровня между 5% и 5,5% ВВП. Интересно, что предыдущее правительство Мишеля Барнье ориентировалось на дефицит ниже 5%.

Обратите внимание! Новое французское правительство Франсуа Байру планирует в новом году сократить бюджетные расходы на 50 миллиардов евро в 2025 году. Это меньше, чем 60 миллиардов, которые планировало правительство Барнье.

Вырастут ли налоги

Сейчас новых налогов, кроме тех, которые были анонсированы, не предвидится. В то же время экономия будет достигнута в основном за счет сокращения расходов.

За основу бюджета на 2025 год планируют использовать тот, что остался после отставки правительства Барнье.

Дело в том, что новое правительство Байру рассчитывает на принятие бюджета до середины февраля, в то время, как подготовка нового документа требовала бы долгие юридические процедуры.

Известно, что на случай, если будет использоваться старый бюджет, то можно вносить некоторые правки в него, но новые статьи добавлять – нет.

Важно! Сейчас во Франции действует временный бюджет, который автоматически перенесен с 2024 на 2025 год.