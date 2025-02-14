14 февраля, 16:10
Как купить себе пенсию в 2025 году
Чтобы уйти на пенсию, нужно приобрести достаточное количество стажа. Эта норма зависит от возраста на момент выхода на заслуженный отдых.
Сколько стажа нужно в 2025 году
Украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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В зависимости от возраста минимальное количество стажа, чтобы уйти на пенсию таково:
- чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет достаточно иметь 32 года стажа;
- в 63 года – 22 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет стажа.
Как увеличить количество стажа
Украинцы имеют право докупить себе стаж. Благодаря этому возрастет размер их выплаты.
1 месяц стажа равен минимальному страховому взносу. Это значение рассчитывается как 22% от минимальной зарплаты. То есть, 22% от 8 000 гривен – 1 760 гривен.
Кому рекомендуют докупить стаж:
- лицам, живущим за границей, но желающим получать пенсию в Украине;
- гражданам, которые имеют небольшой официальный доход;
- не приобрели достаточно стажа.
Заметьте! Год стажа сейчас стоит 21 120 гривен.