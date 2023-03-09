Каждый год все больше и больше: что будет с возрастными требованиями для выхода на пенсию

С каждым годом пенсионерам все сложнее выполнять возрастные требования для ухода на пенсию. Следовательно, до 60% старшего возраста граждан постепенно не смогут выполнять все критерии.

Во сколько пенсионеры будут выходить на пенсию

Еще в далеком 2017 году в Украине ввели осовременивание пенсии каждый год, а кроме того, ужесточили требования для того, чтобы вовремя выходить на заслуженный отдых. Следовательно, чтобы в 2023 году выйти на пенсию в 60 лет нужно 30 лет стажа.

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Людям, которые хотят выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь в наличии от 20 до 30 лет страхового стажа после достижения 63-летнего возраста.

Если же стаж составляет от 15 до 20 лет – выйти на пенсию удастся только после достижения 65-летнего возраста.

Средняя пенсия украинцев

Выходит, что треть граждан, которым исполнилось 60 лет, не смогут выйти на пенсию.

Ежегодно возрастные требования по выходу на пенсию увеличиваются. Но поэтому средний стаж "новых" пенсионеров стремительно уменьшается. К примеру, постепенно до 60% украинцев не смогут удовлетворять этим критериям для того, чтобы выйти на пенсию.

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По данным Пенсионного фонда взносы на пенсию вносят только 10,7 миллиона украинцев. И это при том, что пенсии получают те же 10,7 миллионов человек. Средний размер пенсии составляет 4 766 гривен. Но для того, чтобы обеспечить такую цифру, средняя украинская зарплата должна составлять более 21,6 тысячи гривен.

что в этом году средняя зарплата находится на уровне 18 тысяч гривен.