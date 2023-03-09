Каждый год все больше и больше: что будет с возрастными требованиями для выхода на пенсию
Источник:Obozrevatel
С каждым годом пенсионерам все сложнее выполнять возрастные требования для ухода на пенсию. Следовательно, до 60% старшего возраста граждан постепенно не смогут выполнять все критерии.
Во сколько пенсионеры будут выходить на пенсию
Еще в далеком 2017 году в Украине ввели осовременивание пенсии каждый год, а кроме того, ужесточили требования для того, чтобы вовремя выходить на заслуженный отдых. Следовательно, чтобы в 2023 году выйти на пенсию в 60 лет нужно 30 лет стажа.
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- Людям, которые хотят выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь в наличии от 20 до 30 лет страхового стажа после достижения 63-летнего возраста.
- Если же стаж составляет от 15 до 20 лет – выйти на пенсию удастся только после достижения 65-летнего возраста.
Средняя пенсия украинцев
Ежегодно возрастные требования по выходу на пенсию увеличиваются. Но поэтому средний стаж "новых" пенсионеров стремительно уменьшается. К примеру, постепенно до 60% украинцев не смогут удовлетворять этим критериям для того, чтобы выйти на пенсию.
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По данным Пенсионного фонда взносы на пенсию вносят только 10,7 миллиона украинцев. И это при том, что пенсии получают те же 10,7 миллионов человек. Средний размер пенсии составляет 4 766 гривен. Но для того, чтобы обеспечить такую цифру, средняя украинская зарплата должна составлять более 21,6 тысячи гривен.Напомним, что в этом году средняя зарплата находится на уровне 18 тысяч гривен.