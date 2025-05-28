Военная экономика Путина начинает угасать: что ждет россиян: что ждет россиян

Россияне чувствуют себя богаче, однако военная экономика Путина уже начинает слабеть. Однако часть резервов уже истощена, поэтому впоследствии население может почувствовать удар.

Почему россияне до сих пор чувствуют денежную стабильность

Период роста уровня жизни россиян, который способствовал поддержке войны в Украине, подходит к концу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Рост реальных доходов населения за три месяца 2025 года снизился до 7,1% со среднего показателя прошлого года в 8,3%. При этом реальные доходы населения после вторжения сначала упали, но в конце 2022 года восстановились и начали расти небывалыми за 10 лет темпами.

Впервые более чем за 10 лет доля россиян, которые положительно оценивают свое материальное положение, превысила долю тех, кто настроен негативно, в середине 2024 года, по данным российского опросного агентства "Левада".

Почему военная экономика Путина охлаждается

Анализ объявлений о найме, проведенный FT, свидетельствует о том, что бурный рост зарплат новых сотрудников ослаб в начале 2025 года:

с сентября по декабрь 2024 года – на 4,2%;

за первые три месяца года – на 2,2%.

Однако ощущение финансовой стабильности у россиян сохранится, даже несмотря на то, что военная экономика Путина теряет обороты. Об этом свидетельствуют замедление роста ВВП и падение доходов от продажи нефти.

Российская экономика находится в напряженном состоянии, и проблемы накапливаются. Но в то же время у людей больше денег, чем раньше. Как ни странно, эти тенденции не являются взаимоисключающими,

- говорит российский экономист Константин Насонов.

Что ждет экономику России и россиян

Расходы Путина на войну особенно ощутили на себе те, кто живет много, ведь бедные семьи, теперь получают деньги от мужчин, призванных на фронт.

Уже в этом году появились признаки того, что военная экономика России, которая бурно развивается, начинает угасать. Согласно официальным оценкам, рост ВВП России ВВП России в этом году составит около 2%, что несравнимо с 4% в среднем за последние два года.

Отмечают, что значительная часть резервов РФ истощена, а новые доходы находятся под давлением, поскольку цены на нефть остаются низкими. Так, большая часть рабочей силы уже занята, и, поскольку ключевая ставка Центробанка России составляет 21% для сдерживания инфляции, то предприятиям трудно привлекать кредиты.

Однако, вероятно, пройдет еще некоторое время, прежде чем большинство россиян почувствуют удар, который может привести к изменению настроений.