Куда обратиться, если есть сомнения в начислении военной пенсии
Некоторые военные на пенсии могут сомневаться в правомерности начисления им пенсии. Например, некоторые считают, что при исчислении суммы не были учтены специфика службы, секретность и классность.
Куда обратиться, если есть сомнения в начислении военной пенсии
Если у человека возникли такие вопросы, ему следует обратиться в ПФУ. Отделение может быть как по месту жительства, так и главное в Киеве.
Читайте также Прибавки для украинских пенсионеров: как увеличить пенсию на 800 гривенОбратите внимание! Адреса и номера телефонов всех отделений ПФУ можно найти по этой ссылке.
Пенсионные выплаты рассчитываются согласно данным о денежном довольствии, предоставляемых военкоматами. Поэтому вполне вероятно, что также следует обратиться в орган, предоставивший Фонду такие сведения.
Проведут ли индексацию пенсий в 2024 году
Минсоцполитики Оксана Жолнович рассказала, что в планах действительно есть индексация 2024 года, но все будет зависеть от ситуации.Обратите внимание! Во время военного положения индексация выплат может и не производиться.
Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособие по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами.
То есть, есть определенная неопределенность относительно того, на какую сумму поднимутся выплаты, однако уменьшать их точно не будут.