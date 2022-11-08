Украине пообещали уже почти 100 миллиардов: кто приложился больше всего, а кто ничего не делает

Разница в объемах финансовой и военной помощи от разных стран мира для Украины существенна и не всегда ожидаема. Некоторые страны, находящиеся в непосредственной близости, выделяют помощи меньше, чем те, кому российская война грозит не так сильно. А некоторые страны совсем не оказывали помощи с начала полномасштабного вторжения.

Команда 24 канала проанализировала распределение предоставленной Украине помощи от международных партнеров в промежутке 24 января – 3 октября 2022 года и узнала, кто оказал больше помощи, а кто совсем не поддерживал нашу страну.

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Как помогают соседи Украины

По данным Institute for the World Economy, Румыния, имеющая общую с Украиной границу, выделила 10 миллионов евро помощи, или 0,004% от своего ВВП. В то время двусторонняя помощь от Польши гораздо больше – по состоянию на 3 октября она составила 2,96 миллиарда евро, что равняется 0,5% ВВП страны.

Соседняя к Украине Венгрия выделила 10 миллионов помощи, что равняется 0,026 ВВП страны. Кроме того, вся эта помощь была направлена на гуманитарные нужды и не предполагала ни финансовой, ни военной поддержки. Словакия предоставила 21,7 миллиона евро помощи, или 0,2% своего ВВП, что является достаточно высоким показателем среди других стран.

Кто помогает больше всего

Больше всего помощи, включающей самую масштабную военную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку, Украина получит от США. Согласованная сумма составляет 52,31 миллиарда евро. Однако большая часть этой помощи еще на стадии ожидания. От ЕС без учета вкладов отдельных стран поступит 16,2 миллиарда.

Германия выделила 3,3 миллиарда пособий, а вместе с ее долей выплат в составе ЕС это составит вдвое больше – 6,68 миллиарда. На четвертом месте Великобритания, направившая Украине 6,65 миллиарда евро помощи. Франция выделила вместе с частью выплат от ЕС 3,94 миллиарда. Помощь Польши вместе с ее частью в составе ЕС составила 3,64 миллиарда. Еще 3,04 миллиарда евро предоставила Канада, 2,18 миллиарда выделила Испания и 2,81 миллиарда – Италия.

Более 1 миллиарда евро помощи оказали Швеция, Норвегия, Нидерланды, Австрия.

В то же время, такие страны, как Болгария, Кипр, Мальта, а также Китай и Индия, частично поддерживающие Россию, не оказали двусторонней помощи. Однако в общей сумме выплат от ЕС доля Болгарии составляет 90 миллионов евро.

Кто помогает бесплатно

Из 15,1 миллиардов евро США предоставили только 50 миллионов на условиях кредита. Остальные суммы выделили в виде грантовой, то есть, безвозмездной помощи. От Евросоюза Украина получила не менее 3,545 миллиарда евро грантов, другая помощь предоставляется в виде выгодных долгосрочных ссуд.

Гранты на суммы 1,03 миллиарда, 250 миллионов, 127 миллионов и 205 миллионов предоставили Норвегия, Португалия, Италия и Швеция соответственно. Великобритания оказала в качестве безвозвратной поддержки 63 миллиона евро.

США vs Евросоюз

Европейские страны и институции выделили в общей сложности 29,2 миллиарда евро, что составляет 0.17% от общего ВВП ЕС. В рамках двусторонней помощи страны ЕС предоставили 12,9 миллиарда евро. В то время США предоставит 52,31 млрд евро, что составляет 0,25% общего ВВП.

То есть поддержка США вдвое превышает средства, выделенные ЕС не только по сумме, но и по проценту от ВВП страны. При этом США предоставили большинство пособия безвозмездно, то есть, в виде грантов. ЕС предоставил грантами около 22,8 общей суммы, а остальные – долговременными ссудами на выгодных условиях.

Самые большие друзья Украины

Страны, которые существенно меньше по территории, не могут выделять на помощь Украине такие масштабные суммы. Однако некоторые небольшие страны помогают наиболее самоотверженно, учитывая соотношение объема выделенных средств к ВВП страны.

Настоящим другом Украины является Латвия, которая предоставила 350 миллионов евро финансовой и военной помощи, что составило 1,1% ВВП страны. Эстония направила в помощь Украине 0,95% своего ВВП. В общей сложности страна предоставила 260 миллионов евро. На третьем месте находится Польша, которая вместе с помощью ЕС предоставила 3,64 миллиарда или 0,6% ВВП страны. Весомую долю своего ВВП выделили Литва, Норвегия, США и Чехия – 0,52%, 0,38% и по 25% ВВП соответственно.

Кто передал больше всего военной помощи



Первыми союзниками, которые начали передавать оружие Украине стали США, Канада, Великобритания, Эстония и Литва. Больше всего военной помощи было выделено США – на 27,64 миллиарда евро. Эта сумма включила 11,68 млрд евро финансовой помощи, а также оружие и оборудование на 15,21 млрд долларов. Великобритания выделила на военные нужды Украины 3,74 миллиарда долларов, из них 1,48 миллиарда составила именно стоимость оружия. Третьим крупнейшим поставщиком военной помощи для Украины стала Польша, уже передавшая вооружение на 1,82 миллиарда.

Германия сначала отказалась поставлять оружие в Украину, но впоследствии передала вооружение на 0,74 миллиарда и еще 0,46 миллиарда финансовой помощи. Решение о предоставлении оружия немецкое правительство приняло после шквала критики. Из европейских стран до сих пор не предоставили военную помощь Украине Болгария, Австрия, Румыния, Венгрия, Ирландия, Мальта и Кипр.

Долгое время Венгрия блокировала передачу оружия из других стран по своей территории, но впоследствии сняла эти ограничения. Однако пользоваться такой логистической возможностью Украина не спешит из-за риска утечки информации в Россию, с которой руководство Венгрии в хороших отношениях.

Израиль до сих пор не предоставляет Украине летальное оружие, аргументируя страхом, что секретное вооружение страны может попасть в руки их врагов. Израиль же предложил передать системы оповещения о ракетных атаках. Однако, по информации израильских СМИ, ВСУ уже используют сверхточные израильские системы для перехвата беспилотников под названием Smart Shooter.

Кто передал тяжелое оружие из собственных запасов

Больше тяжелого оружия: танков, гаубиц и реактивных систем залпового огня уже предоставили США, Великобритания и Польша. От США по состоянию на 3 октября Украина получила 108 гаубиц, 12 реактивных систем залпового огня и 300 бронированных машин. Всего страна согласовала предоставить 3% собственного оружия.

Великобритания предоставила 3 системы залпового огня и 120 бронированных машин. Согласованное со страной тяжелое оружие составляет 11% ее собственных запасов. Польша уже предоставила Украине 240 танков и 40 бронированных машин. Количество оружия, которое решила предоставить страна, составляет 13% от общего его количества в стране. В целом Украина получила от стран НАТО 288 танков, 247 гаубиц и 64 реактивных системы залпового огня, что составляет 2%, 4% и 5% от запасов Альянса.

Наибольший вклад в победу Украины по соотношению с количеством собственного вооружения внесли Норвегия (23%), Чехия (16%) и Польша (13%). Словения пообещала выделить 12% своего тяжелого оружия, однако пока поставки только ожидаются.

Кто задерживает поставки

К сожалению, не вся обещанная военная помощь передается быстро. Это касается прежде всего передачи оружия и оборудования. Да, только 16,4% общей вооруженной помощи от США достались места назначения. В общей сложности из 15,21 миллиарда помощи от США получено оружие только на 2,55 миллиарда. Хотя по всей вероятности, США просто передает нам это оружие тайно.

Также заметно долго снабжают оружие Великобритания, Канада и Германия – они передали 64,12%, 81,59% и 81,25% помощи соответственно. По количеству доставленного вооружения лидируют США (2,55 миллиарда евро) и Польша (1,82 миллиарда евро), а Великобритания находится на третьем месте (0,95 миллиарда евро).

Задержка международной финансовой помощи

С начала полномасштабной агрессии России международные партнеры предоставили Украине около 22 миллиардов долларов финансовой помощи. Впрочем, данная сумма на 13 миллиардов долларов меньше анонсированной в заявлениях крупнейших доноров.

Самая большая разница между обещанными и полученными средствами в предоставлении средств Евросоюзом. В настоящее время ЕС предоставил 42% обещанных средств.

Основное препятствие таких задержек заключается в бюрократии. Это также связано с тем, что программы финансирования разработаны для мирного времени и не адаптированы к условиям войны, когда действовать нужно быстро.

Может ли США прекратить поддерживать Украину

Среди недавних событий в США, взволновавших украинцев, стало заявление лидера Республиканской партии в Конгрессе Кевина Маккарти, что республиканцы готовы уменьшить или вообще прекратить поддержку Украины в следующем году, если они получат контроль над Конгрессом.

По мнению политолога Александра Краева, это не отразится на стратегическом уровне помощи. Республиканцы готовы дальше поддерживать Украину, но говорят о необходимости большего контроля над оказанием помощи.

Александр Краев Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Сейчас мы видим, что появляются левые из Демократической партии, есть когорта республиканцев, немного сомневающихся, действительно ли Украине нужно оказывать так много помощи. Но они не повлияют на стратегический уровень поддержки, потому что основная масса положений уже прописана или будет принята еще при этом составе Конгресса в начале января. Поэтому изменение конфигурации в Конгрессе не повлияет серьезно ни на поддержку, ни на наши отношения. Однако нам нужно иметь в виду, что есть еще политические фигуры в США, с которыми нам нужно работать – проводить переговоры, напоминать и убеждать.

По сообщениям западных СМИ, Соединенные Штаты готовятся объявить новый пакет военной помощи для Украины. Вашингтон сосредоточится на поставке боеприпасов для вооружения, которое передали ранее. Речь идет о снарядах к артиллерийским ракетным системам HIMARS. Общий объем новой военной помощи составит 275 миллионов долларов.

Также в следующем месяце ЕС обещает передать Украине 2,5 миллиарда евро помощи. Еще полтора миллиарда планируют выделить в декабре этого года.