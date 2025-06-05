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5 июня, 12:03
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Самая большая помощь по безопасности: в Минобороны рассказали, какое оружие получит Украина

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В 2025 году Украина получит рекордную помощь в сфере безопасности, включая 100 тысяч дронов, бронированные машины и ПВО.
  • Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Канада и Швеция объявили о значительных пакетах военной помощи Украине.

В 2025 году помощь по безопасности Украине станет крупнейшей за время полномасштабного вторжения. Украина получит 100 000 дронов, бронированные машины, ПВО и тому подобное.

Рекордная помощь для Украины

Подвели итоги 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что сегодняшнее заседание стало очередным подтверждением, что партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины.

Есть значительные результаты – в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны,
– сообщил Умеров.

Что именно получит Украина

По итогам встречи партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки:

  • Великобритания

Страна объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году. Всего в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 миллиарда фунтов, из которых 247 миллионов будет направлено на подготовку ВСУ.

  • Германия Страна одобрила новый пакет военной поддержки

Страна одобрила новый пакет военной помощи на 5 миллиардов евро. В пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.

  • Нидерланды

Партнеры предоставляют пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

  • Бельгия

Страна объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 миллиард евро до 2029 года и передача противоминного корабля.

  • Норвегия

Страна выделяет 700 миллионов долларов на дроны и 50 миллионов долларов в фонд NSATU Trust Fund.

  • Канада

Партнеры предоставляют 45 миллионов долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.

  • Швеция

От страны получим 440 миллионов евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.