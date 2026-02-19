Новая "порция" поддержки: Швеция оказывает военную помощь Украине

В четверг, 19 февраля, Швеция объявила о пакете военной помощи Украине. Его сумма составляет 12,9 миллиарда крон (1,42 миллиарда долларов).

Какую помощь предоставит Швеция для Украины?

В пакет войдут средства противовоздушной обороны, беспилотники и дальнобойные ракеты, о чем пишет Reuters.

Читайте также Деньги на покупку американского оружия: Украине выделяют новую помощь

Общий объем военной помощи Швеции Украине с момента полномасштабного вторжения России в 2022 году составляет 103 миллиарда шведских крон. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Пол Йонсон.

В частности около 400 миллионов евро Швеция выделит на закупку и передачу системы Tridon Mk2. Об этом говорится в тексте SVT.

Речь идет о зенитно-ракетных комплексах шведского производства. Они являются особенно эффективными в сбивании дронов. Кроме того, страна-союзница предоставит Киеву сенсоры, работы и зенитные пушки. Еще 524 миллиона евро будут потрачены на украинское производство дальнобойных ракет и беспилотников.

Обратите внимание! Остальные – более 280 миллионов евро – будут использованы на гранатометы, а также на закупку артиллерийских снарядов, запасных деталей и на обучение украинского личного состава.

Что еще известно о Швеции?