Нова "порція" підтримки: Швеція надає військову допомогу Україні

У четвер,19 лютого, Швеція оголосила про пакет військової допомоги Україні. Його сума становить 12,9 мільярда крон (1,42 мільярда доларів).

Яку допомогу надасть Швеція для України?

До пакета увійдуть засоби протиповітряної оборони, безпілотники та далекобійні ракети, про що пише Reuters.

Загальний обсяг військової допомоги Швеції Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році становить 103 мільярди шведських крон. Про це повідомив на пресконференції міністр оборони Пол Йонсон.

Зокрема близько 400 мільйонів євро Швеція виділить на закупівлю та передачу системи Tridon Mk2. Про це йдеться у тексті SVT.

Мова йде про зенітно-ракетні комплекси шведського виробництва. Вони є особливо ефективними у збитті дронів. Крім того, країна-союзниця надасть Києву сенсори, роботи та зенітні гармати. Ще 524 мільйони євро будуть витрачені на українське виробництво далекобійних ракет і безпілотників.

Зверніть увагу! Решта – понад 280 мільйонів євро – будуть використані на гранатомети, а також на закупівлю артилерійських снарядів, запасних деталей та на навчання українського особового складу.

Що ще відомо щодо Швеції?