Комитет Сената США одобрил выделение 500 миллионов долларов Украине в новом оборонном бюджете

Комитет Сената США по вопросам вооруженных сил 11 июля поддержал выделение 500 миллионов на помощь Украине в сфере безопасности в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год. Инициативу содействия безопасности Украины продлили до 2028 года.

Общий оборонный бюджет составляет 925 миллиардов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Вы еще увидите, что будет происходить, – Трамп о российских атаках по Украине

В Сенате США одобрили оборонный бюджет с 500 миллионов долларов для Украины

Проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA), который определяет уровень финансирования Вооруженных сил США, поддержали 26 членов комитета, против выступил только 1.

В документе заложено финансирование на оборону в размере 925 миллиардов долларов. Из этой суммы 878,7 миллиарда предусмотрено для Пентагона, а 35,2 миллиарда – для Министерства энергетики.

Законопроект также содержит положение о продлении Инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative) до 2028 года. Ее финансирование увеличивают с 300 миллионов долларов в 2025 финансовом году до 500 миллионов долларов в 2026-м.

Пока неизвестно, останется ли эта норма в финальном варианте NDAA, который должны утвердить Сенат, Палата представителей и президент Дональд Трамп.