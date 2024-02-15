Нейтральная Швейцария увеличивает расходы на оборону: как повлияла на это война в Украине

Известно, что Швейцария из-за нейтрального статуса не участвует в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Но нынешняя нестабильность в мире, учитывая войну в Украине, заставила страну пересмотреть вопрос о финансировании обороны.

Швейцария будет тратить больше денег на оборону

Как сообщил президент Швейцарии Виола Амхерд, страна увеличивает финансирование на оборону. К 2035 году оборонные расходы должны составить 22 миллиарда долларов.

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В 2023 году на это Швейцария выделила около 2 миллиардов долларов.

По словам Виолы Амхерд, ситуация с политикой безопасности сложная, учитывая нынешнюю нестабильность: войну на европейском континенте, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и другие горячие точки в мире.

Именно поэтому Швейцария, кроме увеличения финансирования, также построит новый центр обработки данных для военных и модернизирует некоторые базы.

Планируется еще закупить новое военное оборудование. Речь идет об управляемых ракетах и мобильных радарах для наземных войск, а также для совершенствования систем связи.

С чем связаны такие действия страны

На это повлияли некоторые заявления бывшего президента Дональда Трампа по НАТО, а именно о том, что при его каденции Вашингтон не будет защищать членов Альянса от потенциального нападения России, если они не будут тратить достаточно средств на оборону.

Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я поощрял бы их (Россию) делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить,

– резко высказался Трамп 10 февраля в Южной Каролине.

В то же время Белый дом назвал такие упреки "ужасными и безумными", а президент США Джо Байден назвал Трампа "полезным приспешником" Путина.

Сколько члены НАТО тратят на оборону: