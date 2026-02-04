Половина бюджета и около 10% всей экономики: военные расходы России достигают новых высот
- Реальные военные расходы России в последние годы были до 66% больше, чем официально заявлялось.
- В частности, в 2025 году военные расходы составляли около 10% российской экономики.
Россия имеет значительно более высокие расходы на войну, чем она декларировала в последние годы. В частности, с начала полномасштабного вторжения в Украину оборонный бюджет Кремля ежегодно существенно возрастал.
Что известно о расходах России на войну?
Об этом свидетельствуют данные анализа, который обнародовала Федеральная разведывательная служба Германии (BND).
Российское толкование "оборонных расходов" значительно отличается от определения НАТО,
– отметили в разведке Германии.
Масштабный анализ бюджетных данных показал, что реальные военные расходы России в последние годы были до 66% больше, чем официально заявлялось. В задекларированные расходы не включались, в частности;
- строительные проекты Министерства обороны;
- ИТ-проекты военных;
- социальные выплаты для военнослужащих.
В 2025 году военные расходы составляли:
- примерно половину общего бюджета;
- около 10% российской экономики.
Заметьте! Отмечается, что эти средства используются не только для войны против Украины, но и для дополнительного наращивания и расширения военных возможностей – в частности вблизи восточного фланга НАТО.
В то же время Центр противодействия дезинформации ранее сообщал, что Владимир Путин подписал федеральный бюджет на 2026 год. В этом бюджете почти 40% всех расходов направлено на армию и силовой блок.
Такой бюджет является рекордом со времен СССР. Более того, это прямой сигнал, что мир в планы Москвы на ближайший год не входят.
Кремль переводит страну на "рельсы военного времени", усиливает силовой аппарат и сокращает все, что не связано с армией,
– объяснили в ЦПД.
Обратите внимание! Нынешний бюджет демонстрирует, что приоритетом для России остается именно затяжная война против Украины.
Что еще следует знать о влиянии войны на экономику России?
- Бюджетные расходы в России в этом году могут превысить запланированные, если понадобятся дополнительные средства на финансирование войны. Российские власти сейчас ищут 1,2 триллиона рублей, чтобы сбалансировать бюджет. Однако ситуация с бюджетом может ухудшиться на фоне новых цен на нефть и западных санкций.
- Даже завершение войны в Украине не поможет России. Дело в том, что сокращение военных заказов, уменьшение доходов населения и падение промышленного производства могут лишь углубить экономический кризис.