Введут ли военный сбор навсегда: Свириденко рассказала о возможных налоговых изменениях

14 февраля, 14:56
3

Валерия Городинская
Основні тези

Будущие налоговые изменения могут предусматривать сохранение постоянного военного сбора, то есть его придется платить даже после завершения войны. До 2024 года военный сбор составлял 1,5%, а сейчас он на уровне 5%. Его используют для обеспечения сил обороны и безопасности.

Сохранят ли военный сбор после войны?

Во время разговора с журналистами премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что норму о сохранении военного сбора даже после войны могут внести в консолидированный налоговый законопроект.

Речь идет о законопроекте, в котором будут отмечаться изменения относительно порога на внедрение НДС для ФЛП, который могут изменить с 1 миллиона гривен на 4 миллиона гривен. А также по "налогу на OLX" и налогообложения посылок стоимостью до 150 евро.

Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта, 
– отметила Свириденко.

Напоминаем! Военный сбор был введен еще в 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Тогда он составлял 1,5% для всех налогоплательщиков. В октябре 2024 года, после полномасштабного вторжения России в 2022 году, этот сбор установили на уровне 5%, но для военнослужащих ставка в 1,5% осталась без изменений.

Остаются ли требования МВФ по налогообложению ФЛП?

Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, несмотря на некоторые изменения, например увеличение лимита для ФЛП с 1 миллиона до 4 миллионов, все остальные требования МВФ остаются.

Речь идет в частности об отмене льготы для посылок на 150 евро, закрепление военного сбора навсегда и тому подобное.

Все это перенесено как маяк принять до конца марта 2026 года, 
– пояснил Железняк.

Сейчас Правительство ожидает представления в Верховную Раду законопроекта об уплате налога на добавленную стоимость физлицами-предпринимателями в марте.

Что известно о договоренностях МВФ и Украины?

  • Еще осенью 2025 года Украина и МВФ достигли договоренности о новой программе поддержки, которая рассчитана на 4 года, а общий ее объем составляет чуть больше, чем 8 миллиардов долларов.

  • Одним из требований этого соглашения стала отмена льгот для всех ФЛП 2 – 3 групп по уплате налога на добавленную стоимость. Это касалось тех, у кого годовой оборот составлял 1 миллион гривен. Вступить в силу требование может 1 января 2027 года.

  • Следовательно на одного ФЛП такое изменение будет означать более 60 тысяч гривен уплаты НДС дополнительного в год (по данным 2024 года).