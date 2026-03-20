Военный сбор может стать "вечным": что предлагает новый налоговый законопроект
- Новый налоговый законопроект предлагает закрепить военный сбор на постоянной основе для обеспечения ресурсов обороны и послевоенного восстановления Украины.
- Часть новых налоговых норм может начать действовать уже в следующем году, хотя МВФ требует их внедрения до марта 2026 года.
Министерство финансов Украины в четверг, 19 марта, обнародовало на своем сайте большой законопроект, который предусматривает значительные налоговые изменения для украинцев. Одно из них касается уплаты военного сбора.
Каким будет военный сбор для украинцев?
В третьей части законопроекта военный сбор, который сначала ввели временно, хотят закрепить навсегда, пишет "Экономическая правда".
Военный сбор, напомним, в Украине ввели еще в 2014 году, после того, как Россия аннексировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
На тот момент ставка сбора составляла 1,5% и взималась только с физических лиц.
Однако после начала полномасштабного вторжения Верховная Рада решила поднять ставку военного сбора до 5%. Тогда же его расширили еще и на ФЛП:
- для первой, второй и четвертой групп – 10% от минимальной заработной платы (сейчас это 864,7 гривны);
- для третьей группы – 1% от дохода.
Такие ставки должны были быть сохранены до завершения военного положения в Украине.
Однако в новом налоговом законопроекте военный сбор хотят закрепить навсегда.
Продолжение действия норм по применению обязанности уплаты военного сбора в действующих на сегодня размерах, которые были введены как временные, на период действия военного положения на территории Украины, обусловлено необходимостью обеспечения достаточными ресурсами в сфере обороны и потребностей Украины послевоенного восстановления,
– отмечают разработчики законопроекта в пояснительной записке.
Почему военный сбор хотят закрепить?
Дело в том, что большой налоговый законопроект содержит главные обязательства, которые Украина обязалась выполнить по новой программе финансирования от Международного валютного фонда (МВФ).
Ранее во время разговора с журналистами премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже предупреждала, что норму о сохранении военного сбора могут внести в общий налоговый законопроект вместе с НДС для ФЛП и "налога на OLX".
Много дискуссий, как это будет сделано. Мы работаем с парламентариями и, вероятнее всего, примем эти меры в рамках консолидированного налогового законопроекта,
– отметила тогда Свириденко.
Когда могут принять законопроект?
Часть новых налоговых норм, прописанных в новом законопроекте, может заработать уже в следующем году. Хотя МВФ требует, чтобы пакет изменений начал действовать уже до конца марта 2026 года, прогнозируют, что все же их могут утвердить до июня.
Именно в июне МВФ будет пересматривать новую программу и решать о предоставлении нового транша по ней.
Однако Рада уже второй раз будет голосовать за налоговые изменения, пишет "Минфин".
- Сначала планировалось, что депутаты проголосуют за законопроект в первом чтении, а ко второму внесут правки, в том числе и по "вечному" военному сбору.
- Однако депутаты не поддержали законопроект даже в первом чтении, поэтому Кабмин был вынужден наработать новый, учитывая обновленные требования МВФ.
Заметьте! Сейчас сложно сказать, как обернется вторая попытка принять налоговый законопроект. Депутаты не хотят голосовать за непопулярные решения о повышении налогов.
Что известно о новой программе МВФ?
26 февраля Совет исполнительных директоров МВФ одобрил для Украины новую четырехлетнюю программу финансирования общим объемом 8,1 миллиарда долларов. Первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов уже поступил в государственный бюджет.
В то же время получение остальных средств зависит от выполнения ряда условий, предусмотренных программой. Среди них, в частности, предусмотрены налоговые изменения.
18 марта Украина вместе с представителями МВФ начала обсуждение дальнейших шагов по реализации договоренностей. В центре внимания – макроэкономическая политика государства, а также проведение ключевых структурных реформ.