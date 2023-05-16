Срочники, курсанты и инструкторы: кому могут повысить зарплату
Источник:Экономическая правда
В Раде хотят пересмотреть зарплаты военным. Для этого нарабатывается новый законопроект. Следовательно, он должен затронуть вопрос денежного обеспечения срочников, курсантов, инструкторов и тех, в чьих подразделениях не проводили индексацию.
Кому могут повысить зарплаты
В Раде работают над повышением зарплат для военных. Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по бюджету Владимир Цабаль.
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В перечне критических вопросов, которые в кратчайшие сроки должны решить депутаты, есть:
- Обеспечение срочников и курсантов получающих минимальные средства от государства.
- Обеспечение инструкторов, от которых зависит немало.
Фактически от которых зависит очень многое, но поскольку они на бумаге, а не на передовой, соответственно, они доплату не получают. Ни 30, ни 50, ни соответственно 100 тысяч,
– говорит Владимир Цабаль.
- Увеличение зарплат в подразделениях, в которых не проводилась индексация.
Как найти средства для этого
Вариантов для того чтобы увеличить зарплаты военным, не много. Это можно сделать увеличив доходы от определенных налогов, или благодаря договоренностям с партнерами.
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В зависимости от того, сколько удастся найти средств, то есть найти внутренние резервы путем увеличения доходов от определенных налогов или за счет того, что мы сможем, возможно, договориться с нашими партнерами, что они там частично нам смогут позволить увеличить долг… Уже в зависимости от того, сколько средств будет найдено, такое должно быть решение,
– говорит Цабаль.
Кроме того, нардеп добавил, что он сторонник существенного увеличения доплат военным. Впрочем, это должно происходить по градации. То есть, чтобы не получилось так, что у нас одинаковые доплаты в тылу и на передовой.
Баталии вокруг доплат
- Напомним, что в феврале украинским военным отменили доплаты в размере 30 тысяч гривен. Однако уже в марте была создана петиция, обжаловавшая решение власти.
- 10 апреля депутаты поддержали проект о возврате доплат. Но и здесь не сложилось. Впоследствии было внесено постановление, блокирующее возврат на неопределенный срок.
- Даже руководители силового блока, а это Резников, Залужный и Малыш были за то, чтобы рассмотрение законопроекта был отложен.