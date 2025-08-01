Одна из стран ЕС запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из него. Это сделали в попытке оказать давление на израильское правительство из-за ситуации в Секторе Газа.

Кто запретил торговлю оружием с Израилем?

Первой из стран-членов ЕС, кто согласился на этот шаг, стала Словения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам премьер-министра Словении Роберта Голоба, "палестинцы умирают, потому что им систематически отказывают в гуманитарной помощи".

Этот шаг в значительной степени символический, учитывая, что торговля оружием между Израилем и Словенией почти не существует. Зато Германия, Италия и Великобритания имеют значительную торговлю оборонными товарами и услугами с Израилем.

Обязанность каждого ответственного государства – принять меры, даже если это означает сделать шаг впереди других,

– сказал Голоб, который неоднократно призывал к конкретным мерам против Израиля на уровне ЕС.

В прошлом месяце Любляна также стала первым членом ЕС, который объявил двух израильских политиков – министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича – персонами нон грата. Позже этому шагу последовали Нидерланды.

Кто еще из стран признал Палестину?

Словения признала Палестину независимым государством в 2024 году, вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией. В конце июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает то же самое

Великобритания также назвала условие, при котором признает Палестину уже в сентябре. Это возможно, если если Израиль не пойдет на перемирие в Секторе Газа и не обеспечит там гуманитарную помощь.

В то же время глава правительства Соединенного Королевства отметил, что его страна давно стремится признать государство Палестина, ведь ее государственность является неотъемлемым правом палестинского народа и важна для долгосрочной безопасности Израиля.