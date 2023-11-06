Война с ХАМАСом будет стоить для Израиля более 50 миллиардов долларов

Согласно предварительным данным Минфина Израиля, если война продлится от 8 до 12 месяцев и ограничится Сектором Газа, потери страны не превысят 51 миллиард долларов. Это оптимистический прогноз, а сумма составляет примерно 10% от ВВП.

Во сколько обойдется война Израиля

Данная оценка основывается на предположении, что война будет только на территории Сектора Газа и будет продолжаться от 8 до 12 месяцев.

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Также при вычислении была исключена возможность того, что Хезболла, Иран или Йемен вмешаются в войну. Учтено, что около 350 тысяч израильтян, призванных в военные резервы, вскоре вернутся на работу.

Несмотря на войну в Израиле, золото упало в цене.

7 октября террористическая группировка ХАМАС напала с территории Сектор Газа на Израиль. Сейчас уже месяц войны и сухопутные силы Израиля прорвали передовую линию обороны боевиков группировки ХАМАС в северной части сектора Газа. Спикер армии Израиля контрадмирал Даниэль Хагари подчеркнул, что наземная операция продвигается по плану.

Из-за того, что война в Израиле оказалась менее масштабной, чем того ожидали инвесторы, унция золота упала в цене на 1,1%.

Несмотря на это, в скором времени прогнозируют очередной рост стоимости драгоценного металла, если военный конфликт все же приведет к эскалации на Ближнем Востоке. Инвесторы ожидают, что война распространится на регион, важный со стороны поставок энергоносителей.

Из-за конфликта также изменился размер процентной ставки в США и доходности казначейских облигаций, которые являются основными драйверами цен на золото.