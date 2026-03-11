Война на Ближнем Востоке дорого стоит для Европы: президент Еврокомиссии огласила цифры
- За первые 10 дней конфликта в Иране Евросоюз потратил 3 миллиарда евро из-за роста цен на газ и нефть.
- Цены на газ выросли на 50%, на нефть – на 27%, что подчеркнуло потребность в развитии собственных энергетических ресурсов в Европе.
Война на Ближнем Востоке стоит дорого всему миру. Дорого за нее платит также и Европейский Союз.
Сколько ЕС "платит" за конфликт на Ближнем Востоке?
Только первые 10 дней конфликта обошлись ЕС в три миллиарда евро из-за роста цен на газ и нефть, о чем сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании Европейского совета.
Фон дер Ляйен привела пример экономических последствий, с которыми столкнулась Европа. По ее словам:
- цены на газ выросли на 50%;
- на нефть – на 27%.
Изменения в ценах за первые 10 дней конфликта обошлись европейским налогоплательщикам в дополнительные 3 миллиарда евро на импорт ископаемого топлива. Эта зависимость, как сказала руководительница Еврокомиссии, показала потребность в развитии собственных энергетических ресурсов.
Мы имеем собственные источники энергии. Возобновляемые источники энергии и атомная энергия. Их цены за последние 10 дней остались неизменными.
Она рассказала, что в Европейский Союз разрабатывает меры для уменьшения влияния высоких цен на газ на стоимость электроэнергии. В частности Европа планирует лучшую реализацию двусторонних долгосрочных соглашений между разработчиками возобновляемой энергетики и государственными органами, государственную помощь, а еще, вероятно, субсидирования или ограничения цены на газ.
Обратите внимание! Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может возобновить сотрудничество с Европой. Однако страны ЕС должны дать сигнал о готовности к диалогу. Об этом писали российские медиа.
Что еще известно о ситуации?
- Цены на природный газ в Европе снизились на 17%. Это произошло после заявлений Трампа о возможном завершении войны в Иране. Это стало самым большим падением с 2023 года.
- В то же время на фоне подобных заявлений Дональда Трампа упали цены на нефть. 10 марта они снизились почти на 7%.