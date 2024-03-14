Чтобы истощить Россию: какой размер финансирования предложила Эстония для Украины

Представители Министерства обороны Эстонии выразили мнение, что страны, принадлежащие к группе "Рамштайн", должны выделить 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины. Эти деньги должны быть потрачены на оборудование и боеприпасы.

Сколько надо денег, чтобы истощить Россию

По словам постоянного секретаря министерства обороны Эстонии Кусти Сальма, если бы страны коалиции "Рамштайн" тратили бы 0,25% от своего ВВП на помощь Украине ежегодно, то как раз получилось бы около 120 миллиардов евро.

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Также, согласно Сальму, эта сумма не учитывает собственных расходов Украины, помощи Запада в подготовке украинских военных, гуманитарной помощи и других аспектов. Эти средства можно получить через заимствования на финансовых рынках ЕС.

С этими деньгами к 2025 году Украина дойдет до точки, когда она сможет истощить Россию,

– сказал Эстонии Кусти Сальм.

По словам Сальма, цифра в 120 миллиардов является лишь ориентировочной. Впрочем, он заметил, что даже в случае, если средства начнут поступать в бюджеты сейчас, на накопление такой суммы понадобится около 9 месяцев.

Сколько Запад тратит на помощь Украине

Политик из Эстонии отметил, что Запад направляет лишь половину тех ресурсов на помощь Украине, которые тратит Россия на ведение войны. Согласно его выводам, 0,25% от ВВП является приемлемой суммой для европейских государств, и он поддерживает использование еврооблигаций для обеспечения быстрого доступа к финансированию.

Некоторые страны заявили, что это будет не по средствам, и именно здесь вступает в игру обсуждение еврооблигаций,

– предположил Сальм.

Он отметил, что в таком случае 27 стран-членов ЕС совместно наложат обязанность на исполнительную власть ЕС осуществить поиск финансирования на финансовых рынках через эмиссию военных еврооблигаций.