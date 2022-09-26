Сумма заоблачная: сколько будет стоить война в Украине

Организация экономического сотрудничества и развития обнародовала цену войны в Украине в мировой экономике. Какая это цифра, читайте в тексте.

Мировая цена войны

В последних прогнозах OECD заявила, что мировая экономика должна вырасти лишь на 3% в этом году и на 2,2% в следующем году. До полномасштабного вторжения россии в Украину процент достигал 4,5% в 2022 году и на 3,2% в 2023 году.

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Такие прогнозы означают, что последствия войны обойдутся миру в сумму, эквивалентную объему производства, произведенного французской экономикой за эти два года.

Спад европейской экономики

Тем не менее в целомв Украине будет стоить мировой экономике

Организация предупредила, что экономика Европы может столкнуться с еще более резким спадом, если цены на энергоносители снова вырастут.

Мы платим очень высокую цену за войну,

– сказал Альваро Сантос Перейра, исполняющий обязанности главного экономиста ОЭСР.

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Правительства по всей Европе потратили миллиарды евро, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям справиться с энергетическим кризисом. Часть этого пособия поступила в виде ограничений на цены на энергоносители. Но эти ограничения ослабляют стимулы домохозяйств сокращать потребление.

35 правительств обязались потратитьна широкомасштабные меры по снижению цен до декабря этого года.

После оглашения предложений Комиссией министры энергетики Европейского Союза попытаются одобрить новые общеблочные меры по снижению цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября.

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