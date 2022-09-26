Світова ціна війни

В останнії прогнозах OECD заявила, що світова економіка має зрости лише на 3% цього року та на 2,2% наступного року. До повномасштабного вторгнення росії в Україну відсоток сягав 4,5% у 2022 році та на 3,2% у 2023 році.

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Такі прогнози означають, що наслідки війни обійдуться світові у суму, еквівалентну обсягу виробництва, виробленого французькою економікою за ці два роки.

Проте, загалом війна в Україні коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйона доларів.

Спад європейської економіки

Організація попередила, що економіка Європи може зіткнутися з ще різкішим спадом, якщо ціни на енергоносії знову зростуть.

Ми платимо дуже високу ціну за війну,

– сказав Альваро Сантос Перейра, виконуючий обов’язки головного економіста ОЕСР.

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Уряди по всій Європі витратили мільярди євро, щоб допомогти домогосподарствам та підприємствам упоратися з енергетичної кризою. Частина цієї допомоги надійшла у вигляді обмежень на ціни на енергоносії. Але ці обмеження послаблюють стимули домогосподарств скорочувати споживання.

35 урядів зобовʼязалися витратити близько 150 мільярдів доларів на широкомасштабні заходи щодо зниження цін до грудня цього року.

Після оголошення пропозицій Комісією міністри енергетики Європейського Союзу спробують схвалити нові загальноблокові заходи щодо зниження цін на газ і електроенергію на екстреному саміті 30 вересня.

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