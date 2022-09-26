Мировая цена войны

В последних прогнозах OECD заявила, что мировая экономика должна вырасти лишь на 3% в этом году и на 2,2% в следующем году. До полномасштабного вторжения россии в Украину процент достигал 4,5% в 2022 году и на 3,2% в 2023 году.

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Такие прогнозы означают, что последствия войны обойдутся миру в сумму, эквивалентную объему производства, произведенного французской экономикой за эти два года.

Тем не менее в целом война в Украине будет стоить мировой экономике 2,8 триллиона долларов.

Спад европейской экономики

Организация предупредила, что экономика Европы может столкнуться с еще более резким спадом, если цены на энергоносители снова вырастут.

Мы платим очень высокую цену за войну,

– сказал Альваро Сантос Перейра, исполняющий обязанности главного экономиста ОЭСР.

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Правительства по всей Европе потратили миллиарды евро, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям справиться с энергетическим кризисом. Часть этого пособия поступила в виде ограничений на цены на энергоносители. Но эти ограничения ослабляют стимулы домохозяйств сокращать потребление.

35 правительств обязались потратить около 150 миллиардов долларов на широкомасштабные меры по снижению цен до декабря этого года.

После оглашения предложений Комиссией министры энергетики Европейского Союза попытаются одобрить новые общеблочные меры по снижению цен на газ и электроэнергию на экстренном саммите 30 сентября.

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