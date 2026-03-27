"Может быть хуже Covid": Стубб заявил, что война в Иране ударит по мировой экономике
- Президент Финляндии Александр Стубб считает, что война в Иране может вызвать глобальную рецессию, которая будет хуже, чем пандемия Covid-19.
- Рост цен на энергоносители может подтолкнуть глобальную инфляцию и замедлить экономический рост, особенно уязвимыми являются страны-импортеры нефти и государства с низким уровнем дохода и высоким уровнем долга.
Президент Финляндии Александр Стубб считает, что боевые действия в Иране нанесут миру значительный удар. Этот конфликт может спровоцировать "самозабвенную глобальную рецессию".
К чему может привести война в Иране?
Более того, она может иметь более серьезные последствия для экономики, чем пандемия коронавируса, о чем пишет Politico.
Стубб сказал, что эксперт, которому он доверяет, предупредил его, что экономическое влияние войны в Иране "может быть хуже Covid". Мир, по его мнению, должен прислушаться.
Я считаю, что мы сейчас оказались в ситуации, когда это может стать самозабвенной глобальной рецессией. Это показывает, что происходит, когда действуешь вне рамок международных правил и норм,
– сказал Стубб.
Он добавил: одно, что конфликт на Ближнем Востоке уже продемонстрировал, это насколько страны и цепи поставок взаимосвязаны с энергетическими рынками и геополитикой.
Обратите внимание! Президент Финляндии отметил, что все связано со всем: цена на нефть – с ценой на газ, с ценой на продукты питания, удобрения, лекарственные препараты. И этот список можно продолжать.
В частности директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева уже ранее предупреждала о последствиях для экономички действующих событий.
Дело в том, что рост цен на энергоносители в мире будет сохраняться в течение года – на уровне на 10%. Это может подтолкнуть глобальную инфляцию и в итоге замедлить экономический рост на уровне 0,1 – 0,2%.
Кристалина Георгиева объяснила, что некоторые страны встретили новый конфликт с исчерпанными резервами связи с предыдущими экономическими потрясениями.
Важно! Согласно ее словам, сейчас в зоне риска: страны-импортеры нефти, экономики тихоокеанских островов, а еще государства с низким уровнем дохода и высоким уровнем долга.
Что еще следует знать о газе и нефти?
- Мировые поставки сжиженного природного газа могут сократиться до 35 миллионов тонн. Эксперты сравнивают такой объем с примерно 500 танкерам СПГ и отмечают: этого достаточно, чтобы покрыть более половины годового импорта Японии.
- В то же время 27 марта цены на нефть вновь выросли. Катализатором стало решение США продлить паузу в атаках на энергетические станции Ирана.