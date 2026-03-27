"Может быть хуже Covid": Стубб заявил, что война в Иране ударит по мировой экономике

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что боевые действия в Иране нанесут миру значительный удар. Этот конфликт может спровоцировать "самозабвенную глобальную рецессию".

К чему может привести война в Иране?

Более того, она может иметь более серьезные последствия для экономики, чем пандемия коронавируса, о чем пишет Politico.

Стубб сказал, что эксперт, которому он доверяет, предупредил его, что экономическое влияние войны в Иране "может быть хуже Covid". Мир, по его мнению, должен прислушаться.

Я считаю, что мы сейчас оказались в ситуации, когда это может стать самозабвенной глобальной рецессией. Это показывает, что происходит, когда действуешь вне рамок международных правил и норм,

– сказал Стубб.

Он добавил: одно, что конфликт на Ближнем Востоке уже продемонстрировал, это насколько страны и цепи поставок взаимосвязаны с энергетическими рынками и геополитикой.

Обратите внимание! Президент Финляндии отметил, что все связано со всем: цена на нефть – с ценой на газ, с ценой на продукты питания, удобрения, лекарственные препараты. И этот список можно продолжать.

В частности директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева уже ранее предупреждала о последствиях для экономички действующих событий.

Дело в том, что рост цен на энергоносители в мире будет сохраняться в течение года – на уровне на 10%. Это может подтолкнуть глобальную инфляцию и в итоге замедлить экономический рост на уровне 0,1 – 0,2%.

Кристалина Георгиева объяснила, что некоторые страны встретили новый конфликт с исчерпанными резервами связи с предыдущими экономическими потрясениями.

Важно! Согласно ее словам, сейчас в зоне риска: страны-импортеры нефти, экономики тихоокеанских островов, а еще государства с низким уровнем дохода и высоким уровнем долга.

