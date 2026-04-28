Война Трампа толкнула мир в экономическую пропасть: почему США почти не задело

Восемь недель войны в Иране, которую начали США, обернулись экономическим шоком для значительной части стран мира. Цены на нефть выросли, топливо и удобрения стремительно подорожали, а на горизонте – продовольственный кризис.

Как страны пострадали от войны в Иране?

Единственной страной, которой пока удалось избежать экономического хаоса, похоже, стали США, хотя и они чувствуют последствия войны в Иране, пишет The New York Times.

Смотрите также Тайное соглашение США и Ирана: CNN узнали, о чем договариваются за кулисами

В Европе же и Азии проблемы нарастают одна за другой. Из-за блокады Ормузского пролива запасы энергоносителей исчерпываются, а часть поставок уже остановилась.

Многие страны Азии сталкиваются с дефицитом топлива, который будет только усиливаться, если война затянется.

Последствия войны Трампа уже остро ощущаются в разных странах:

в Индии и Бангладеш закрываются текстильные фабрики;

в Ирландии, Польше и Германии отменяют авиарейсы;

во Вьетнаме, Южной Корее и Таиланде вводят нормирование энергии;

металлургические заводы в Индии и автопроизводители в Японии сокращают производство.

Обратите внимание! Из-за высоких цен на авиатопливо, крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa уже отменила 20 тысяч рейсов, запланированных на это лето пишет Financial Times. А по данным цифровой платформы Freightos, часть рейсов сократили все 20 крупнейших авиаперевозчиков мира.

Дефицит других товаров, которые обычно поставляют через Ормузский пролив, в частности гелия, алюминия и нефтяного сырья, влияет на производство широкого круга продукции – от презервативов до микрочипов.

Меньше чем за два месяца – даже быстрее, чем созревает традиционный английский фруктовый кекс – глобальные экономические перспективы резко ухудшились,

– пишет издание.

Что говорить о других странах, если даже ОАЭ, которые являются одной из самых богатых стран мира, обратились к США за финансовой помощью после повреждения газовых месторождений ракетными ударами и остановки судоходства в Ормузском проливе.

Но больше всего, по мнению аналитиков, пострадают экономики бедных стран, которые не могут позволить себе рост цен на энергоносители и помощь гражданам в такой ситуации.

Важно! Из-за стремительного подорожания топлива и удобрений экономисты ожидают более высокие цены на продукты в этом году. Международный валютный фонд уже предупредил, что в Африке "продовольственная опасность становится серьезной угрозой". Программа развития ООН прогнозирует, что миллионы людей рискуют оказаться за чертой бедности в регионе Азии и Тихого океана.

Почему США избежали экономического хаоса?

Конечно, война в Иране затронула и США. Цены на бензин выросли более чем на 1 доллар за галлон с начала конфликта, что ударило по американцам, особенно с небольшими доходами.

Однако, по словам издания, по сравнению с другими странами мира влияние на внутреннюю экономику США остается ограниченным:

потребительские расходы остаются высокими;

увольнения работников незначительны;

экономисты все еще ожидают роста в этом году.

По их словам, серьезные опасения относительно рецессии в США могут вызвать только значительно более высокие цены на нефть, например, до 150 долларов за баррель.

Для США главным преимуществом является то, что, в отличие от большинства других стран, они производят больше нефти и газа, чем потребляют. Это не означает полной изоляции от глобальных энергетических рынков, но помогает смягчить удар,

– говорится в материале.

К тому же США вошли в войну в Иране со значительно более сильной экономикой, чем многие другие государства мира, и имеют больший запас прочности.

Мы не чувствуем такой же боли, как остальной мир. В таком масштабном шоке физический дефицит проявляется в Азии и постепенно распространяется на Европу. Мы чувствуем последствия последними,

– объяснил основатель Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф.

Заметьте! Впрочем, все будет зависеть от продолжительности войны. Американские специалисты признают, что влияние на экономику США будет расти, если конфликт затянется. Высокие цены на топливо повысят стоимость перевозок, а в итоге подорожают потребительские товары.

Как Европа страдает от войны в Иране?

Уже в течение первых десяти дней войны на Ближнем Востоке ЕС столкнулся со значительным ростом расходов. Причиной стало резкое подорожание энергоносителей. По оценкам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, общие дополнительные расходы за 10 дней достигли около 3 миллиардов евро.

Европейский центральный банк не дал успокаивающих прогнозов относительно развития событий. В ЕЦБ говорят о том, что масштаб текущего шока может оказаться большим, чем это сейчас оценивается, а полное осознание последствий еще впереди.

На этом фоне в европейских правительствах растет понимание необходимости дополнительных антикризисных мер. Речь идет о потенциальном расширении программ поддержки как для бизнеса, так и для населения. В то же время реализация таких мер осложняется финансовыми ограничениями. Большинство стран ЕС не имеют достаточного бюджета для масштабного стимулирования экономики.