Трамп таки "переиграл" Буша: война в Иране уже стоит дороже, чем в Ираке

Президент США Дональд Трамп два десятилетия жестко критиковал Джорджа Буша за войну в Ираке, называя ее "катастрофической ошибкой". А во время последней предвыборной кампании, он обещал положить конец бесконечным войнам на Ближнем Востоке, а не начинать новые.

Сколько Трамп просит на войну?

Однако уже через три недели после начала военной операции против Ирана Трамп просит у Конгресса больше финансирования, чем Буш на старте войны в Ираке, пишет Newsweek.

По информации The Washington Post, Пентагон подал запрос в Белый дом на 200 миллиардов долларов для продолжения операции "Эпическая ярость" в Иране.

Такая сумма примерно на 67 миллиардов превышает просьбу Буша к Конгрессу 19 марта 2003 года.

С учетом инфляции, запрос Буша на 74,7 миллиарда долларов сегодня равнялся бы примерно 133 миллиардам. Запрос Трампа по Ирану, рассчитан только на воздушную кампанию без участия наземных войск, уже превышает эту сумму,

– подсчитало издание.

К тому же между войнами в Иране и Ираке существует существенная разница:

Иракская кампания была полномасштабным вторжением с последующей оккупацией;

Война в Иране пока ограничивается воздушно-морской операцией без наземных войск и плана послевоенной стабилизации.

В то же время аналитики признают, что Иран – значительно более сложный противник, чем Ирак. Ведь территория его в четыре раза больше, а военные возможности включают подземную инфраструктуру, современную ПВО и союзников в регионе.

Но даже несмотря на это, запрос в 200 миллиардов долларов только за несколько недель боевых действий уже превышает годовые расходы США на пике иракской кампании Буша.

Между тем эксперты обращают внимание, что сам запрос Пентагона на финансирование выглядит нетипично.

Необычно подавать дополнительный бюджет еще до завершения конфликта, если только не ожидается, что он продлится долго,

– отмечает советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансьян.

Во сколько США обходится война?

Пентагон в закрытом докладе Конгрессу сообщил, что первые шесть дней войны обошлись США более чем в 11,3 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.

Тогда как по данным Центра стратегических и международных исследований, на 12-й день войны расходы США уже достигли 16,5 миллиарда долларов. Однако темпы расходов начали снижаться после начального этапа интенсивных ударов.

Так или иначе, такие колоссальные суммы пока "съедают" годовые бюджеты целых ведомств США:

Налоговой службы (12,3 миллиарда долларов);

Управления по контролю за продуктами и лекарствами (7,2 миллиарда долларов);

и Службы национальных парков (3,3 миллиарда долларов).

И это несмотря на то, что Трамп в прошлом году пытался всячески урезать государственные расходы.

Заметьте! Аналитики отмечают, что Трамп, вероятно, просчитался в войне в Иране. Он надеялся, что Тегеран уступит под давлением, как Венесуэла, но этого не произошло. Поэтому, если США не завершат операцию в ближайшее время, то рискуют втянуться в затяжную, непопулярную и очень дорогую войну.

