Израиль приказал американской корпорации свернуть добычу газа на одном из месторождений – Bloomberg
Источник:Bloomberg
В Израиле продолжается война с боевиками палестинского движения ХАМАС. Там просят предприятие приостановить деятельность из-за угрозы.
Американская корпорация Chevron получила указание от властей Израиля прекратить добычу газа в месторождении Тамар. Такое решение связано с ситуацией безопасности в стране.
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Газоснабжение будет без перебоев
На самом деле добычу в этом месторождении приостановили сразу после нападения ХАМАС на Израиль.
Каждый день на этой платформе добывалось от 7,1 до 8,5 миллионов кубометров природного газа в день.
Что известно о месторождении Тамар
Газовое месторождение расположено в акватории Средиземного моря.
Его открыли в 2009 году. Первоначальные запасы газа составили более 200 миллиардов кубометров.
В эксплуатацию он был передан в 2013 году.
В компании Chevron отреагировали по требованию израильских властей. Там подчеркнули, что приоритетом компании является безопасность.
Кроме того, компания обеспечивает клиентов в Израиле и регионе с платформы "Левиафан".
Нашим приоритетом является безопасность персонала, сообществ, в которых мы работаем, окружающей среды. А также наших объектов,
– отметили в заявлении Chevron.
Война между ХАМАС и Израилем: главное
- Утром 7 октября боевики организации ХАМАС массированно атаковали Израиль. К нападению никто не был готов. Сообщается, что израильская разведка пропустила подготовку этой операции. Это может стать самым большим провалом спецслужбы за последние 50 лет. В то же время в разведке Египта сообщили, что якобы предупреждали Израиль о подготовке нападения еще за 10 дней до того, как он произошел. Премьер-министр Израиля опроверг это.
- Израиль уже мобилизовал 300 тысяч резервистов. Эта цифра – самая большая за всю историю страны.
- Впрочем, одним приступом ХАМАС не обошлось. Угроза существует также и со стороны Хезболлы – террористической организации, тоже считающей Израиль своим врагом. Она действует на территории Ливана. 9 октября стало известно, что ЦАХАЛ вертолетами нанес удары по целям в Ливане.