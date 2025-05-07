Украина готовится к снятию запрета на экспорт оружия: есть одобрение президента

Украинские власти уже в мае могут принять решение об отмене моратория на экспорт вооружения. В правительстве рассматривают несколько возможных сценариев выхода на внешние рынки.

Экспорт оружия

Примерно три недели назад позиция по экспорту во время войны существенно изменилась, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Один из производителей дронов, пожелавший остаться анонимным, заявил: "Есть общее согласование от президента на открытие экспорта".

Правительство рассматривает три возможные модели экспорта вооружения в случае отмены моратория:



согласование каждого контракта в индивидуальном порядке;

разрешение экспорта до 50% от объема внутренних заказов при условии, что часть прибыли пойдет на нужды ВСУ;

создание специального фонда с 20% экспортной пошлиной для пополнения оборонного бюджета.

Однако есть разногласия в оценках – часть экспертов сомневается в конкурентоспособности украинских производителей, другие считают, что "дроны – это новая нефть", и спрос будет высоким.

Заметьте! При этом замглавы Офиса президента Павел Палиса еще в апреле заявлял, что экспорт возможен только после создания достаточных запасов для нужд ВСУ и достижения прекращения огня.